La coloración del cabello se ha convertido en una de las tendencias más populares y efectivas para renovar la imagen y realzar la belleza personal. Sin embargo, antes de someterse a este proceso, es fundamental tener en cuenta ciertos factores clave que pueden influir en el resultado y la salud del cabello a largo plazo.

Elegir el tono adecuado, conocer el estado de tu cabello y entender los cuidados posteriores son aspectos esenciales para garantizar un look exitoso y duradero.

Anghie Suárez, directora de Frangi Salón y experta en coloración y salud capilar, ofrece cinco datos imprescindibles que toda persona debería conocer antes de decidir teñirse el cabello, asegurando así un proceso seguro y satisfactorio. Estos consejos no solo ayudarán a prolongar el color, sino también a mantener el cabello fuerte y saludable después del tratamiento.

1.El tipo de cabello influye en el resultado del color: El estado y la textura del cabello influyen mucho en cómo se absorbe el tinte. Cabellos gruesos o tratados químicamente pueden requerir procesos más largos o diferentes fórmulas para lograr el tono deseado. Es importante realizar una evaluación capilar antes de la coloración para asegurar resultados óptimos.

2. El cabello necesita preparación previa: Teñir el cabello dañado o seco puede empeorar su estado. Es recomendable realizar tratamientos hidratantes y de reconstrucción en las semanas previas a la coloración para asegurar que el cabello esté en las mejores condiciones posibles y que el color se mantenga por más tiempo.

3. No todos los tonos requieren el mismo mantenimiento: Los colores más claros o fantasía, como el rubio platinado o el pastel, requieren más retoques que los tonos oscuros o naturales. Si optas por un color de alto mantenimiento, es importante estar preparada para visitas regulares al salón y cuidados específicos en casa para preservar el tono.

4.El color puede afectar la salud del cabello: Aunque existen tintes formulados para ser lo más suaves posible, es normal que el proceso de coloración debilite ligeramente la fibra capilar. Para mantener el cabello saludable, es esencial utilizar productos para cabello teñido que lo fortalezcan y lo protejan del daño ambiental y del calor.

5: Existen alternativas menos agresivas: Si no deseas un cambio radical, existen opciones de coloración temporal o semipermanente que no alteran la estructura del cabello de manera tan agresiva como los tintes permanentes. Estas alternativas son ideales si quieres probar un nuevo look sin comprometer la salud del cabello a largo plazo.

