El animal print se consolida este 2024 como una tendencia indiscutible en el mundo de la moda. Desde las pasarelas internacionales, hasta el streetstyle de las principales ciudades del mundo, este estilo atrevido promete transformar cualquier guardarropa.

El estampado de leopardo, en particular, se ha posicionado como una elección predominante, destacando por su popularidad tanto en vitrinas como en las redes sociales. Su diseño vibrante y audaz lo ha convertido en un elemento esencial en las colecciones de moda actuales, captando la atención de aficionados y diseñadores por igual.

En línea con las tendencias de moda internacionales, la tienda por departamento Ripley toma las calles de Lima junto a su Girl Gang y presenta la colección con sus marcas Index y Marquis.

Pantalón. Eleva tu outfit con estos pantalones de corte amplio y estampado de leopardo, perfectos para hacer una declaración de moda audaz y sofisticada. Combínalo con un trench coat y atrévete a usar colores pasteles como rosado y celeste para darle un toque de color.

Casaca corta leopardo. Ideal para un look casual pero impactante. Esta casaca combina perfectamente con prendas básicas o incluso prendas más atrevidas como las faldas globo, añadiendo un toque de estilo a cualquier conjunto.

Top Mesh. Con su diseño ajustado y transparente, este top es perfecto para un look atrevido y moderno que puede combinarse con jeans o faldas. Para el clima frío, llévalo con un casaca o abrigo bonded

Vestidos. Con un diseño único y versátil, estos dos vestidos son un must have en tu closet. Por un lado, un vestido corto de malla con manga larga, es perfecto para un look atrevido y moderno. Por otro lado, un vestido largo con un estilo más sofisticado, ofrece una opción elegante y chic. Perfectos tanto para una cita romántica como para un evento casual, estos vestidos se adaptan a cualquier ocasión.

Falda corta. Esta falda es ideal para quienes buscan un look coqueto y a la moda. Combinada con botas altas, crea un outfit perfecto para una salida entre amigas.

Blusas. Son versátiles y pueden ser usadas tanto de manera casual con unos jeans, como de manera más elegante con una falda. ¡Son una excelente opción para aquellas que quieren añadir un toque de glamour y audacia a su estilo!

La nueva colección de Ripley no solo sigue las últimas tendencias de la moda, sino que también ofrece prendas de alta calidad que se adaptan a diferentes estilos y ocasiones. Con el animal print dominando el panorama de la moda este 2024, Ripley asegura que estarás a la vanguardia con su exclusiva colección Index.

