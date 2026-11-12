Todos sentimos en algún momento esa sensación de miedo y preocupación intensos. Eso es la ansiedad. Pero cuando esa angustia, ese miedo se hacen no solo incontrolables, sino continuos y parte de nuestro día a día, puede convertirse en un trastorno.

Los trastornos de ansiedad están hoy entre los problemas de salud mental más comunes del mundo: en 2023 afectaron a 470 millones de personas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y, a pesar de ello, solo una de cada cuatro personas que los necesitan (27,6 %) accede a un tratamiento.

“Mientras tanto, la vida familiar, social y laboral se vuelve cada vez más difícil y no sabemos cómo enfrentarlo”, explica Ana María López Medrano, peruana, psicóloga, psicoterapeuta, neurocientífica, docente universitaria y autora del libro Reprograma tu Ansiedad: Una guía basada en la neurociencia para calmar la ansiedad, el pánico y la preocupación.

¿De qué trata?

Reprograma tu Ansiedad puede entenderse como un manual de instrucciones para conocer cómo funcionamos cuando sentimos miedo, estrés o ansiedad. No es un libro de textos médicos, es una guía para cualquiera de nosotros.

Su valor está en ofrecer un mapa comprensible de experiencias que muchos vivimos sin saber cómo explicarlo: pensamientos que se aceleran, el cuerpo que permanece en alerta, preocupación constante o reacciones difíciles de manejar en el día a día.

A través de ejemplos cotidianos, explicaciones sencillas y ejercicios, el lector aprende a observar sus patrones de respuesta y las perspectivas desde las que interpreta lo que le sucede.

Conocer esos procesos es un punto de partida para practicar respuestas diferentes y trabajar en esas situaciones concretas de la vida.

Reprograma tu Ansiedad tiene como finalidad favorecer el autoconocimiento y la autorregulación para reducir el estrés y la ansiedad en favor de nuestra propia salud mental.

“Cuando entendemos estas respuestas, podemos utilizar y adaptar las herramientas con mayor conciencia para autorregularnos, comprender mejor a los demás y cuidar nuestro bienestar”, explica la autora.

Vale añadir que el libro nace de la amplia experiencia profesional de Ana María como terapeuta y docente, pero también de una experiencia personal de recuperación física y emocional que relata en sus páginas.

¿A quién va dirigido?

A quienes experimentan ansiedad, preocupación persistente, estrés o ataques de pánico, y a quienes desean comprender mejor su funcionamiento y cuidar su bienestar emocional.

También puede interesar a familiares y personas cercanas que buscan entender estas experiencias. No requiere conocimientos previos de psicología o neurociencia.

Cada capítulo conecta una explicación con propuestas prácticas. El lector puede identificar su ciclo de ansiedad, revisar pensamientos automáticos, explorar recursos corporales, observar sus relaciones y diseñar hábitos y planes personales de autocuidado.

Ana María comparte cinco claves que pueden ayudarte a manejar esos momentos en los que sientes que la ansiedad se dispara.

1. Comprende la alarma. Si reconoces un episodio de ansiedad previamente evaluado, recuérdate: “Mi cuerpo está activado; puedo acompañarlo mientras esta sensación pasa”. Comprender lo que ocurre puede evitar que el miedo a los síntomas aumente el malestar.

2. Dale un ritmo suave a tu respiración. Respira despacio y sin forzar; deja que la salida del aire sea un poco más larga si te resulta cómodo. Esto puede ayudar a reducir la respiración acelerada que intensifica algunas sensaciones desagradables.

3. Recupera el contacto con tu cuerpo. Apoya los pies en el suelo, siente el respaldo de la silla o mueve suavemente las manos. Prestar atención a esos apoyos puede ayudarte a sentirte más presente.

4. Encuentra un ancla afuera. Elige un objeto y describe su forma, color y textura. Esta tarea concreta ayuda a dirigir la atención al entorno cuando tu mente está anticipando lo peor.

5. Háblate como alguien que te cuida. Cambia “Tengo que calmarme ya” por “Esto es difícil; voy a acompañarme paso a paso”. Así evitas añadir la presión de sentir que estás haciendo algo mal por tener ansiedad.

Estas herramientas también pueden acompañar episodios de pánico ya identificados. Si los síntomas persisten, es importante buscar apoyo profesional; si son nuevos, distintos o hacen dudar de una urgencia médica, es necesario buscar evaluación médica.

Esto y mucho más, en el libro

Esta es solo una breve muestra de lo que podrás encontrar en Reprograma tu Ansiedad. Sus diez capítulos recorren los hábitos, las relaciones y la autocompasión.

Incluye ejercicios como el “botiquín de recursos corporales”, el entrenamiento de pensamientos en tres pasos, un mapa relacional y un kit personal para momentos de pánico como el que acabas de leer.

Su mensaje se resume en una idea que la autora reitera: “Tu cerebro aprende con la repetición, no con la perfección”.

Dónde conseguirlo

Reprograma tu Ansiedad está disponible en Amazon en formato digital Kindle, tapa blanda y tapa dura. Puedes conocer más sobre el libro en https://reprogramatuansiedad.com y sobre la autora, sus charlas y programas de formación en https://anamarialopezmedrano.com. Encuéntrala en Instagram y TikTok como @anamarialopezmedrano.