Una de las experiencias más inolvidables que ofrece el rico norte es el avistamiento de ballenas jorobadas. Este espectáculo único empieza, aproximadamente, en quincena de julio y culmina a fines de octubre de todos los años. Así que si está pensando en darse una escapada en las próximas vacaciones, Piura es un destino muy atractivo. En esta nota le proporcionamos más detalles.

ZONAS DE AVISTAMIENTO. El Ñuro, Máncora, Cabo Blanco, Los Órganos y Punta Sal son algunos de los destinos para apreciar este show marino. “Se trata de una experiencia maravillosa que los peruanos tenemos el lujo de presenciar desde nuestras playas de Tumbes y Piura. Esta temporada genera un importante flujo de turistas de regiones como Lima, Trujillo y Lambayeque”, menciona la Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ, Claricia Tirado Diaz. Estas playas también son ideales para las prácticas de deportes acuáticos como surf, buceo, kayak, windsurf, entre otros.

OBSERVACIÓN DE CÉTACEOS. En el Perú se han registrado más de 30 especies diferentes, entre las que destaca la ballena jorobada.

NADAR CON TORTUGAS. Es otra de las actividades que se pueden disfrutar en el paraíso norteño, específicamente en la playa El Ñuro. La gente disfruta de nadar o bucear con enormes tortugas marinas de hasta 73 cm de largo.

PUNTA SAL. Sus aguas tibias y tranquilas la convierten en el lugar perfecto para practicar pesca de altura y también actividades como motonáutica, paseo en banana inflable o en yate y avistamiento de fauna marina (tiburones ballenas, delfines, lobos marinos y otros).

DIVERSIÓN RESPONSABLE. La Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ resaltó la importancia de contratar servicios turísticos que cuenten con los permisos correspondientes.

DATO. Las ballenas jorobadas poseen un impresionante arco que se forma en su columna vertebral cuando se sumergen.

CUIDADOS. No se ponga de pie en la embarcación ni se siente al borde de los botes. Siempre utilice chaleco salvavidas y no haga ruídos fuertes para no ahuyentar a los animales.

DISFRUTE LA GASTRONOMÍA. Deléitese con el ceviche norteño, que tiene un sabor especial, su leche de tigre, arroz con mariscos, chicharrón, jale y su exquisita parihuela.

