En Perú, la incidencia de cáncer de mama se sitúa en 40 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que contrasta con los 90 a 100 casos reportados en países desarrollados, según datos de Globocan. La detección temprana de esta enfermedad es fundamental, ya que facilita la implementación de tratamientos menos invasivos y más efectivos, lo que puede prevenir la necesidad de procedimientos severos como mastectomías y reducir el uso de terapias agresivas en etapas avanzadas de la enfermedad.

Importancia de realizarse una mamografía

Una reciente encuesta realizada a más de 300 mujeres por Asociación Palpa Mama y la comunidad La Teta de Tati, reveló que el 46,7% de mujeres no se realiza una mamografía de forma anual, esto por diferentes motivos en los que resalta que un 25,9% no accede a realizarse una mamografía debido a su alto costo; un 19% de las participantes no se la realiza por falta de tiempo, un 16,7% se preocupa por el dolor o incomodidad del procedimiento, y un 13,6% desconoce dónde puede realizarse el examen.

Según Tatiana Balbuena, presidenta de la Asociación Palpa Mama, la mamografía es un examen de rayos X diseñado específicamente para detectar anomalías en el tejido mamario en donde se utilizan placas que comprimen la mama para obtener imágenes detalladas de sus estructuras internas, permitiendo identificar tumores y microcalcificaciones que, de otro modo, pasarían desapercibidos en una revisión física, especialmente en mamas grandes o en etapas tempranas de la enfermedad.

“En Perú, las guías nacionales recomiendan realizar mamografías a partir de los 40 años para la población en general; sin embargo, quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama deben comenzar aproximadamente 10 años antes del diagnóstico más temprano en su familia, es decir, a partir de los 30 años en algunos casos. La mamografía es segura y no tiene contraindicaciones, salvo para mujeres gestantes debido a la radiación”, comentó Balbuena.

Asimismo, esta encuesta realizada a nivel nacional, contó con la participación de un 76% de mujeres que cuentan con un seguro de salud, sin embargo, como se mencionó, existe un porcentaje total de más del 40% que no se realiza una mamografía por falta de tiempo y el alto costo. Al respecto, Balbuena comenta que existe la Ley N° 31479, que especifica que los trabajadores pueden tener licencia con goce de haber para realizarse exámenes oncológicos anuales, “es nuestro derecho y deber solicitar a nuestro empleador el permiso” resaltó.

Además, según los resultados, existe un porcentaje de encuestados que no sabe dónde realizarse el examen, por eso es necesario revisar el seguro de salud al que pertenece, ya sea SIS, EsSalud, FFAA o privado, mediante la plataforma SuSalud: link.

Finalmente, Balbuena comentó que todas las mujeres deben realizarse un chequeo preventivo anual, acudiendo al centro de salud más cercano para el examen de despistaje de cáncer de mama. “Visibilizar estos resultados es un paso esencial para fomentar la cultura de prevención y el acceso igualitario a exámenes que pueden salvar vidas. Ayudémonos a encontrar el tiempo para el diagnóstico y prioricemos la salud; cada esfuerzo cuenta en la lucha contra el cáncer de mama”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuántas ecografías son necesarias durante el embarazo?

Día Mundial de la Diabetes: recomendaciones para su control y prevención

Día Mundial de la diabetes: El oxígeno hiperbárico es una gran alternativa para combatir esta enfermedad