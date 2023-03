Magaly Moro

Sandro (35 años, Pueblo Libre). Doctora Moro, no puedo con la vergüenza. Mi pareja creyó que le había sido infiel y, sin pensarlo dos veces, grabó un TikTok exponiéndome en redes sociales. Ella dijo que yo me insinué a su prima y que se lo confesó mostrándole conversaciones que yo nunca tuve. La peor parte es que ahora me llegan mensajes en todas mis redes donde la gente me insulta y se burla de mí.

Hace dos meses, la prima de mi novia me declaró su amor y me dijo que quería iniciar una relación conmigo a escondidas de mi pareja. Yo la rechacé y le pedí que se alejara de nosotros porque no estaba interesado.

Luego de ese día, ella empezó a escribirme diciendo que lamentaría haberla ignorado, pero no le creí. Un día mi novia me insistió para que le prestara mi laptop a esa prima, que aún es estudiante, porque necesitaba matricularse en unos cursos, pero ahora que lo pienso ese fue mi error.

Estoy seguro de que ella abrió mi WhatsApp por internet e inventó una conversación entre los dos para destruir mi relación. Mi novia llegó furiosa y no me dejó explicarle lo que había pasado. Me enseñó esas capturas y yo le dije que eran mentira, pero no me creyó.

A los días de ese incidente vi que ella subió un TikTok mostrando mi cara y tachándome de infiel. Quisiera hablar con ella y explicarle cómo se dieron las cosas, pero no sé si me escuchará. Me dijo que no quiere saber más de mí, pero sé que todo fue una injusticia. ¿Qué debería hacer?

OJO AL CONSEJO

Estimado Sandro, lamento mucho tu complicada situación. No intentes insistir demasiado a tu pareja, escríbele un mensaje explicando todo lo que crees que sucedió, muéstrale los mensajes que te envió su prima y luego dale espacio para la reflexión. Pídele hablar los tres, ustedes dos y la prima, para que la verdad salga a la luz. Suerte, y si no resulta, sigue adelante.