La experiencia está compuesta por siete tiempos. El recorrido comienza con Chicago, representado por Buffalo Wings con salsa de queso azul. Luego pasa por Piura, donde el pontífice cumplió su primera misión, con tortitas de choclo y tartar de pescado. El tercer plato es un espesado a la chiclayana. La etapa de Roma, vinculada a su formación en Italia, se presenta con un vitello tonnato.

El menú continúa con un seco de asado acompañado de puré de pallares y loche confitado, en referencia a Chiclayo, la tierra donde fue nombrado obispo. Después llega un arroz con pato con aires de malta y chicha, que representa el mestizaje entre la cocina peruana y las influencias del mundo. El cierre es una panna cotta de lúcuma con frutos rojos, que reúne ingredientes de ambas tradiciones gastronómicas.

Quiñones inició su trayectoria en la cocina a los 10 años, cuando comenzó a trabajar en el restaurante de su hermana. Aprendió de manera empírica en distintos negocios de comida y restaurantes limeños. A los 33 años obtuvo el primer puesto en el programa estatal Revalora Perú, reconocimiento que le permitió acceder a una beca integral en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Se graduó con honores como el mejor alumno de su promoción en Gastronomía y Cocina Internacional.

Posteriormente, realizó prácticas profesionales en el restaurante Tavares y en la cadena hotelera Pestana, en Europa, donde tuvo la oportunidad de cocinar para el futbolista Cristiano Ronaldo. También fue chef ejecutivo de Cala y dirigió 14 restaurantes de una misma cadena en Chile. Actualmente está al frente de In’Camilo, especializado en cocina peruana fusión.

El menú degustación de siete tiempos cuesta S/ 79 y se ofrece en In’Camilo, ubicado en Mariscal Las Heras 223, Lince. Para conocer más detalles se puede consultar la cuenta de Instagram @incamilo.food.