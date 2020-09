¡Más que lindos! La gran familia de ‘Chollywood’ no deja de crecer conforme pasan los días. Personajes de realitys de canto o de competencia, siempre nos han sorprendido con dulces relaciones que han sabido superar más de un obstáculo. Por ello, es posible conocer que se dese amor que surgió en los set de televisión hoy existe una hermosa familia.

Recordemos sino casos como el ex capitán de los Leones Yaco Eskenazi y la ex Miss Perú Natalie Vértiz. Si bien en un inicio fue una relación bastante cuestionada por su veracidad, la pareja se encargó de desmentir los rumores con el tiempo y hoy es una de las relaciones más sólidas de la televisión nacional. Así como ellos, está lo ocurrido entre la popular chinita Jazmín Pinedo y Gino Assereto, y muchos más.

Ahora nos queremos enfocar en quienes no han sorprendido el ultimo mes con la maravillosa noticia de ser los futuros papis de 'Chollywood'.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava

Esta semana la pareja remeció las redes luego de que se difundiera la noticia del embarazo. Los ex chicos reality decidieron callar todos los rumores y revelar en la revista de Magaya TeVe que esperan la llegada de su primer hijo, fruto de una larga relación que nació en el set de Combate, de ATV, cuando ambos eran concursante y miembros del equipo rojo.

“En diciembre firmé contrato con un canal de cable y Yiddá iba a estar en casa para retomar sus proyectos literarios, así que decidimos que era momento de encargar. Y finalmente hoy tenemos el resultado: ¡Yiddá Eslava está embarazada de tres meses y medio!", contó Julián Zucchi.

La respuesta por parte de los miles de seguidores y los personajes de la farándula no se dejó esperar.

No podemos olvidar de la popular mago de 'Al Fondo Hay Sitio'. El actor peruano compartió a través de sus redes sociales la hermosa noticia de tener pronto una familia junto a la ex modelo de 'Habacilar', María Paz Gonzales Vigil. No pasó mucho tiempo para que los usuarios de Facebook se volvieran locos con la sorprendente noticia del conductor de 'Yo Soy'.

Fuentes cercanas al diario El Comercio revelaron que la pareja también tendría tres meses de embarazo.

"Lo había visto en televisión y me parecía lindo, pero no pensé que lo conocería. En el 2012, me lo encontré en un evento y le coqueteé. Jesús estaba acompañado de un camarógrafo y yo justo necesitaba uno para un proyecto que estaba armando. Le pedí el número telefónico al camarógrafo, pero no tenía batería en su celular. Entonces, Jesús me dijo que apuntara mi número en el suyo y que él se lo daría luego, también aprovechó y apuntó su número en mi teléfono", comentó María Paz en una entrevista a "Ellos y Ellas".

