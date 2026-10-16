La cosmética vegana ya no se limita a ofrecer productos sin ingredientes de origen animal. Hoy hay fórmulas que buscan hidratar la piel, combatir los efectos de los radicales libres y mejorar su apariencia, mientras la industria explora nuevas formas de fabricar y conservar estos productos con un menor impacto ambiental.

Detrás de estos avances hay investigación, pruebas y años de trabajo para conseguir fórmulas seguras y estables. No basta con colocar extractos de plantas en un frasco y llamarlo natural. También hay que comprobar cómo funcionan los ingredientes, cuánto tiempo se mantienen en buenas condiciones y qué resultados ofrecen.

Una de las empresas que apuesta por esta línea es RINGANA, fundada en Austria en 1996 por Andreas Wilfinger y Ulla Wannemacher. Su propuesta gira alrededor de la llamada cosmética fresca, con productos elaborados sin conservantes sintéticos y una vida útil limitada, que puede llegar a seis meses, según la fórmula. La compañía inició sus operaciones en Perú en febrero de 2026 y recién presentó su lanzamiento oficial en el país con la visita de Wilfinger, su fundador y CEO.

“Comenzamos el lanzamiento de nuestros productos en Perú en febrero de 2026. Los peruanos tienen una fuerte afinidad con el bienestar y la belleza. El mercado está creciendo muy rápidamente y, desde nuestra perspectiva, Perú se está convirtiendo en un país muy dinámico”, señaló Andreas Wilfinger.

Pero ¿qué hay detrás de estas propuestas y qué debe mirar el consumidor antes de elegir un producto?

Pero ¿qué hay detrás de estas propuestas y qué debe mirar el consumidor antes de elegir un producto?

Ingredientes vegetales que pasan por el laboratorio

Que una crema contenga ingredientes de origen vegetal no significa que sea más efectiva. Los extractos botánicos y los aceites vegetales pueden aportar componentes útiles para la piel, pero sus beneficios dependen de la fórmula, la concentración y la forma en que se utilizan.

La investigación cosmética también recurre a la biotecnología. Mediante procesos como la fermentación controlada, es posible obtener determinados ingredientes y estudiar cómo incorporarlos a una fórmula . El objetivo es conseguir productos estables y con beneficios que puedan demostrarse.

Por eso, antes de comprar un sérum que promete reducir las arrugas o una crema que ofrece una hidratación intensa, revisa qué resultados respalda la marca. Una frase llamativa en el envase no demuestra por sí sola que el producto cumpla lo que promete.

¿Qué significa que un cosmético sea fresco?

No quiere decir que debas encontrar frutas o plantas recién cortadas dentro del frasco. En cosmética, la frescura se relaciona con la elaboración, la conservación y el tiempo durante el cual el producto mantiene sus características.

Algunas marcas, como RINGANA, trabajan con fórmulas sin conservantes sintéticos y una vida útil más limitada que la de otros cosméticos. Para ello, la fabricación y la distribución deben organizarse de manera que el producto llegue al consumidor en las condiciones previstas.

Eso también exige más cuidado en casa. Revisa la fecha de caducidad, las indicaciones de almacenamiento y el plazo de uso una vez abierto el envase. Si la etiqueta señala que debes refrigerarlo, sigue esa instrucción.

Ojo con un detalle, que una crema no tenga conservantes sintéticos no significa automáticamente que sea más segura o que funcione mejor. La seguridad depende de la fórmula y de los controles realizados durante su desarrollo.

Vegano no siempre significa libre de crueldad animal

Aunque suelen confundirse, ambos términos tienen significados distintos.

Un cosmético vegano no contiene ingredientes de origen animal. Esto puede excluir componentes como la cera de abejas, la lanolina, que procede de la lana, y el carmín, un pigmento obtenido de insectos.

La expresión libre de crueldad animal se refiere a las prácticas relacionadas con los ensayos en animales. Por eso, si buscas productos que cumplan ambas condiciones, revisa las declaraciones de la marca y los sellos que las respaldan.

También recuerda que vegano, natural y orgánico no significan lo mismo. Un producto puede ser vegano y contener ingredientes sintéticos. Para saber qué estás comprando, hay que mirar más allá del nombre que aparece en el envase.

Los sellos que ayudan a elegir

Las certificaciones permiten comprobar determinadas características de un cosmético. Una de las referencias del sector es COSMOS, un estándar que establece requisitos para productos naturales y orgánicos. Sus criterios abarcan desde los ingredientes y su procesamiento hasta la fabricación y los envases.

Hay que fijarse en qué certifica cada sello. Una acreditación de cosmética orgánica no garantiza necesariamente que el producto sea vegano, ni un sello vegano demuestra que tenga un menor impacto ambiental.

Si una marca anuncia que sus productos son sostenibles, busca información concreta sobre sus ingredientes, procesos y envases. Una promesa comercial no equivale a una certificación independiente.

¿La cosmética vegana contamina menos?

Depende, el origen vegetal de los ingredientes no basta para asegurar que un producto tenga una menor huella ambiental. También cuentan el agua y la energía utilizadas en su fabricación, el transporte de las materias primas y el tipo de envase.

Un frasco reciclable puede ayudar a reducir residuos, pero eso depende de que existan sistemas que permitan reciclarlo. Lo mismo ocurre con los envases recargables, cuyo beneficio depende de cómo se utilicen.

Por eso, si te preocupa el ambiente, busca marcas que expliquen qué materiales emplean y cómo gestionan sus residuos. Cuanto más concreta sea la información, más fácil será evaluar sus compromisos.

Antes de llevar una crema a casa

Lee los ingredientes. Comprueba si la fórmula responde a lo que necesita tu piel y evita los componentes que te causen reacciones.

Comprueba si la fórmula responde a lo que necesita tu piel y evita los componentes que te causen reacciones. Desconfía de las promesas milagrosas. La eficacia debe sustentarse en pruebas, no solo en frases publicitarias.

La eficacia debe sustentarse en pruebas, no solo en frases publicitarias. Revisa los sellos. Comprueba qué característica certifican y si corresponden al producto que estás comprando.

Comprueba qué característica certifican y si corresponden al producto que estás comprando. Mira la fecha de caducidad. Si el cosmético tiene una vida útil corta, calcula si podrás utilizarlo dentro del plazo indicado.

Si el cosmético tiene una vida útil corta, calcula si podrás utilizarlo dentro del plazo indicado. No confundas natural con inocuo. Los ingredientes vegetales también pueden provocar irritación o alergias.

Los ingredientes vegetales también pueden provocar irritación o alergias. Evalúa el envase. Revisa si puede reciclarse en tu localidad y si la marca ofrece información sobre su impacto ambiental.

La cosmética vegana ofrece cada vez más alternativas para quienes buscan cuidar su piel y prestar atención al origen de los ingredientes. Pero elegir bien no consiste únicamente en buscar una etiqueta verde o la palabra “vegano”. Lo importante es saber qué contiene el producto, qué puede hacer por tu piel y qué pruebas respaldan sus beneficios.