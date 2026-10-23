Octubre marca el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, una fecha que busca promover hábitos más seguros frente a los riesgos digitales.

En el caso de los adultos mayores, la prevención cobra especial importancia: en el Perú, las estafas vinculadas al uso de tarjetas bancarias aumentaron más del 60 % en los últimos cuatro años y este grupo se encuentra entre los principales afectados por engaños y suplantaciones, según información del Ministerio Público recogida por el Banco de la Nación.

Estas amenazas pueden llegar a través de canales tan cotidianos como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos o redes sociales. Los intentos de fraude pueden presentarse como mensajes de bancos, instituciones públicas, empresas de reparto o comercios conocidos.

También pueden recurrir a una modalidad especialmente sensible: hacerse pasar por un hijo, nieto u otro familiar que supuestamente atraviesa una emergencia y necesita una transferencia de dinero. Con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, incluso es posible manipular imágenes, videos o voces para hacer más creíble una suplantación.

Los adultos mayores es la población más sensible de ser víctima de los ciberdelincuentes y las estafas digitales.

“Las estafas digitales son cada vez más difíciles de reconocer a simple vista. Un mensaje puede parecer legítimo o una llamada puede aparentar provenir de alguien conocido. Por eso, cuando existe una solicitud inesperada de dinero, contraseñas, códigos de verificación o información personal, lo más importante es detenerse y comprobar la identidad por un canal diferente”, señala Julio Seminario, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender en Perú.

En este escenario, el experto recomienda incorporar algunas medidas sencillas para ayudar a padres, abuelos y otros adultos mayores a desenvolverse con mayor seguridad en Internet:

1. No dejarse llevar por la urgencia. Mensajes como “tu cuenta será bloqueada”, “necesito dinero ahora” o “tienes que pagar inmediatamente” buscan generar presión. Antes de actuar, es importante detenerse y verificar qué está ocurriendo.

2. Confirmar por otro canal. Si alguien llama diciendo ser un hijo o nieto y solicita dinero, lo recomendable es cortar la comunicación y llamar directamente al número habitual de esa persona. Si se trata de un supuesto banco o empresa, se deben utilizar únicamente sus canales oficiales.

3. Crear una palabra familiar de seguridad. Padres, hijos y abuelos pueden acordar una palabra o frase que solo conozcan entre ellos. Ante una llamada de emergencia o una solicitud inusual, puede utilizarse para ayudar a comprobar la identidad del familiar, especialmente frente a posibles intentos de clonación de voz.

4. No compartir contraseñas ni códigos. Los códigos que llegan por SMS o aplicaciones permiten acceder o autorizar operaciones en determinadas cuentas. No deben entregarse a terceros, incluso si quien los solicita afirma representar a una entidad conocida.

5. Reforzar la protección de las cuentas. Utilizar contraseñas diferentes, activar la autenticación en dos pasos cuando esté disponible y mantener actualizados celulares, computadoras y aplicaciones ayuda a reducir riesgos.

6. Consultar antes de hacer clic, transferir o pagar. Una promoción demasiado atractiva, un aviso inesperado sobre un paquete, una supuesta inversión o un familiar que pide dinero pueden ser señales para detenerse. Pedir una segunda opinión antes de actuar puede evitar una estafa.

“La prevención también implica generar un entorno de confianza para hablar sobre estos incidentes. La idea no es limitar el uso de la tecnología ni supervisar cada acción que realiza un adulto mayor, sino generar hábitos de seguridad. Que consultar a un hijo, nieto o persona de confianza antes de transferir dinero o responder un mensaje sospechoso sea algo normal, puede convertirse en una barrera muy efectiva frente al fraude”, finaliza Seminario.

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