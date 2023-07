Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de perros sin hogar que hay en todo el mundo. Y es que, dar la bienvenida a la primera mascota es un emocionante capítulo en la vida de cualquier persona. Además, trae consigo la responsabilidad de cuidarla.

Es por ello que Fancy Pets, Love Boutique de artículos de lujo para mascotas, nos brinda información sobre los productos indispensables para dar una excelente bienvenida al hogar a nuestra primera mascota:

Lugar de descanso: nuestros cachorros duermen mucho más en sus primeros meses de vida, por ello es recomendable tener una cama cómoda y acogedora, ubicada en una zona tranquila de la casa. Entre las opciones que recomiendan se encuentran las camas de la marca británica Scruffs, que tiene una filosofía centrada en mejorar la vida y el bienestar de tu mascota. Junto a ello, para que nuestro cachorro se sienta cómodo en el hogar, una manta suave y acogedora puede servir como un refugio reconfortante para él.

Comederos: una vez que se tiene un peludo en casa, es fundamental velar por su bienestar. Por ello, los recipientes duraderos y fáciles de limpiar para su comida y agua son la mejor opción para nuestro engreído. Marcas como Trixie, y Croci trabajan con acero inoxidable y cerámica, ofreciendo un producto no tóxico que dañe a tu peludo.

Comida y snacks: marcas como Hills, Taste of the Wild, Brit y Nutram son opciones que Fancy Pets recomienda debido a sus fórmulas exclusivas para cachorros, hipoalergénicas y libres de granos. Previamente, no olvides investigar y consultar con un veterinario sobre la alimentación adecuada para tu mascota. Por otro lado, los premios o snacks naturales y de calidad super premium, que contengan proteínas deshidratadas o que no sean muy procesados, son excelentes opciones para tu engreído.

Juguetes: son esenciales para el entretenimiento y el estímulo de tu mascota. Fancy Pets recomienda peluches y juguetes suaves que satisfacen las necesidades básicas de los cachorros.

Pads higiénicos: son una opción ideal si tienes un perro que no ha sido completamente entrenado para hacer sus necesidades afuera. Es importante asegurarse de que el producto tenga un borde sellado que evite que el líquido se escape. De esta manera, nuestros cachorros podrán hacer sus necesidades sin ensuciar la casa.

Como consejo final, es importante tener paciencia con los cachorros. Fancy Pets aconseja a los dueños o futuros dueños que puedan brindar tiempo para que los engreídos puedan adaptarse a su nuevo entorno y establecer rutinas. Es fundamental observar las interacciones entre la mascota y los demás miembros de la familia, fomentando un ambiente tranquilo y positivo. Finalmente, entreguemos mucho amor, atención y refuerzo positivo para fortalecer los vínculos familiares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

4 consejos imprescindibles para llevar una dieta saludable

Julio Luna, el rockstar del color, revela su secreto para que el tinte de cabello dure más

Hermanos apurimeños triunfan con restaurante en Jesús María