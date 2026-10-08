Cada segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar sobre la importancia de la prevención oftalmológica. En este marco, Oftalmosalud alerta sobre el impacto de la degeneración macular relacionada con la edad, una patología degenerativa de la retina que afectaba a 196 millones de personas en 2020 y que, debido al envejecimiento poblacional, alcanzará a 288 millones para el año 2040.

Esta enfermedad compromete la mácula —zona central de la retina fundamental para leer, reconocer rostros, conducir o usar pantallas— y puede manifestarse de forma silenciosa. En sus etapas iniciales puede no presentar síntomas marcados, pero con el tiempo genera visión borrosa, necesidad de mayor iluminación, dificultad para distinguir caras y distorsión en la percepción de líneas rectas. Por ello, la evaluación preventiva resulta crucial en mayores de 50 años o personas con antecedentes familiares.

“Envejecer no significa resignarse a perder la visión. La detección temprana y los nuevos tratamientos están cambiando la manera de enfrentar una de las principales enfermedades de la retina asociadas a la edad”, señala el Dr. Jorge Andrés Alvarez Alzamora, oftalmólogo retinólogo de Oftalmosalud, al remarcar el cambio de paradigma en el abordaje médico de esta afección.

Frente a este escenario, se resalta los importantes avances científicos logrados para las dos variantes de la enfermedad. En su forma húmeda, caracterizada por la proliferación de vasos sanguíneos anormales bajo la retina, la aplicación de medicamentos intraoculares ha transformado radicalmente el pronóstico, permitiendo a miles de pacientes conservar e incluso mejorar su agudeza visual.

De igual manera, existen novedosas alternativas para la degeneración macular seca, cuyo manejo estuvo limitado durante años al control de factores de riesgo y suplementos antioxidantes. Hoy en día destacan terapias con potencial para ralentizar el deterioro, como la fotobiomodulación, un procedimiento no invasivo basado en longitudes de onda de luz específicas que muestra resultados favorables en pacientes seleccionados.

En este Día Mundial de la Visión, el llamado de los especialistas es claro: no esperemos perder visión para preocuparnos por ella. Un examen oftalmológico anual con evaluación de fondo de ojo puede detectar cambios tempranos y actuar antes que el daño comprometa la visión central y la independencia del paciente.