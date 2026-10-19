Estudiar una carrera universitaria y convertirse en profesional será posible para diez jóvenes de distintas regiones del Perú, quienes recibieron becas integrales que les permitirán continuar sus estudios sin que la situación económica de sus familias sea un impedimento.

Los beneficiarios tienen entre 16 y 19 años, son hijos de emprendedores y provienen de Junín, Tumbes, Huancavelica, Arequipa, Amazonas, Lambayeque, Tacna, Áncash y Puno. Gracias a este apoyo, podrán prepararse en la carrera que eligieron y dar un paso importante para construir su futuro y apoyar a sus familias.

Las becas fueron otorgadas por Financiera Confianza como parte de un programa que, con esta quinta edición, suma 29 jóvenes beneficiarios desde su creación. A nivel nacional, la iniciativa ha recibido más de 1.900 postulaciones.

¿QUÉ CARRERAS ESTUDIARÁN LOS BECARIOS?

Entre los jóvenes seleccionados hay quienes sueñan con trabajar en el sector salud, otros quieren dedicarse a la ingeniería y también están quienes buscan una profesión vinculada con la educación y las leyes.

Esta es la lista de los diez beneficiarios y las carreras que estudiarán:

- *Helen Quinto (17 años), de Junín:* Obstetricia.

- *Christian Mulatillo (17 años), de Tumbes:* Ingeniería de Sistemas.

- *Lizbeth Soto (17 años), de Huancavelica:* Psicología.

- *Thalia Zúñiga (16 años), de Arequipa:* Licenciatura en Educación.

- *José Antonio Quicaño (18 años), de Arequipa:* Ingeniería Biomédica.

- *Silvia Oblitas (18 años), de Amazonas:* Odontología.

- *Hebert Purizaca (17 años), de Lambayeque:* Ingeniería Mecánica.

- *Libeth Ramos (17 años), de Tacna:* Derecho.

- *Kiara Benites (17 años), de Áncash:* Economía.

- *Ivet Mestas (19 años), de Puno:* Enfermería.

¿QUÉ CUBREN LAS BECAS?

El beneficio contempla hasta cinco años de estudios universitarios o técnicos e incluye matrícula, pensiones, una laptop, curso de inglés, seguro contra accidentes y gastos relacionados con la titulación.

Además, los jóvenes recibirán una asignación mensual para cubrir sus gastos de manutención, así como tutorías personalizadas y acompañamiento psicológico durante su formación académica.

Para José Antonio Quicaño, de Arequipa, la beca representa la posibilidad de cumplir su objetivo de estudiar Ingeniería Biomédica, una carrera que combina la tecnología con el cuidado de la salud.

“Para mí significa ejercer una profesión donde la tecnología transforma la salud de las personas. Ahora tengo la convicción de no haberme rendido; dio sus frutos”, contó.

Una ilusión similar tiene Ivet Mestas, de Puno, quien estudiará Enfermería y espera poner sus conocimientos al servicio de otras personas, especialmente de quienes viven en su comunidad.

“Es una gran ayuda económica para mi familia. Podré ser una profesional que sirva y cuide la salud de los demás, especialmente de mi comunidad”, expresó.

De los 29 jóvenes que han recibido estas becas en las cinco ediciones del programa, 18 son mujeres. Para estos estudiantes, la oportunidad significa mucho más que financiar una carrera: es la posibilidad de alcanzar una meta profesional y abrir nuevas oportunidades para sus familias.