El consumo per cápita de pan en el Perú alcanza los 15,1 kilos al año, según información difundida por el INEI, lo que refleja la presencia de este producto en la alimentación cotidiana de los peruanos. Asimismo, de acuerdo con estimaciones de Euromonitor International, el mercado peruano del pan alcanzó un valor aproximado de US$3.081 millones, consolidándose como una de las categorías de mayor presencia dentro de la canasta alimentaria.

Desde el desayuno hasta las loncheras y las comidas rápidas, el pan sigue formando parte de la alimentación cotidiana de los peruanos. Sin embargo, las preferencias de los consumidores han evolucionado, ampliando los criterios que consideran al momento de elegir este producto.

Más allá de ser un alimento tradicional en la mesa peruana, el pan ha acompañado los cambios en los hábitos de consumo. En los últimos años, la categoría ha incorporado propuestas con fibra, proteínas, cereales y semillas, además de opciones elaboradas con ingredientes reconocibles y procesos como la masa madre, ampliando las alternativas disponibles para distintos perfiles de consumidores.

“Hace algunos años el consumidor elegía principalmente por sabor, hábito o precio. Hoy observamos una mayor valoración de atributos como la practicidad, la diversidad de opciones disponibles y propuestas que incorporan ingredientes como fibra, proteínas y cereales, especialmente entre familias que buscan alternativas versátiles para desayunos y loncheras, sin dejar de lado el disfrute y la versatilidad que caracteriza al pan”, señala Yenny García, Gerente de Marketing de Bimbo Perú.

Tres tendencias que están transformando el consumo de pan en Perú

1. Nutrición como valor agregado

La evolución de la categoría ha dado lugar a propuestas que incorporan ingredientes como fibra, proteínas, cereales y semillas, ampliando las alternativas disponibles para consumidores con distintas necesidades y preferencias alimentarias.

2. Conveniencia para distintos momentos de consumo

El pan continúa teniendo un rol relevante en desayunos, loncheras y comidas rápidas, impulsando formatos que facilitan su almacenamiento y conservación, mientras que los empaques contribuyen a preservar su frescura e inocuidad durante la distribución y el consumo en los hogares.

3. Innovación a partir de ingredientes y procesos

Opciones como la masa madre, caracterizada por sus procesos de fermentación y sus sabores y texturas particulares, así como las recetas con ingredientes más simples y reconocibles, reflejan cómo la industria diversifica su oferta para responder a distintas preferencias de consumo.

A pesar de estas transformaciones, el pan sigue siendo uno de los alimentos más tradicionales y versátiles de la dieta peruana. Su capacidad para adaptarse a nuevas necesidades, ocasiones de consumo y preferencias nutricionales demuestra cómo una categoría histórica continúa vigente y relevante en la alimentación de millones de hogares.