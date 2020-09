La selección de personal de forma remota es un método bastante común en estos días. Aunque el reclutador no vea por completo su indumentaria, sí prestará atención a otros aspectos que quizás a usted no le parezcan tan trascendentales. Preste atención a los siguientes tips que hemos preparado para usted.

Si está próxima a una entrevista de trabajo, no desespere. Lo primero que debe hacer es informarse sobre la empresa, conocer al detalle las funciones del puesto al que postula y elegir el lugar adecuado de su casa para la videoconferencia. Recuerde que debe ser un ambiente sin ruido, con buena iluminación y con excelente recepción de Internet.

Luego de realizado todo este proceso de preparación, siga los siguientes consejos que, aunque no lo crea, pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso laboral.

Maquillaje

Su rostro será el centro de toda la atención, ya que los reclutadores estarán pendientes de sus expresiones para conocer un poco más de su personalidad. Por ello, se aconseja mantener un aspecto sobrio, despierto y natural.

Para lograrlo, empiece por cubrir algunas de sus imperfecciones como ojeras y granitos con el corrector de su preferencia. Si desea usar base, procure no abusar de ella con muchas capas. Después, utilice máscara de pestañas para agrandar los ojos y lucir una mirada más despierta.

Evite delinearse los ojos por dentro, ya que es un factor de distracción al contacto visual que debe tener con el entrevistador. Al contrario, delinee sus ojos por arriba con un lápiz café y con una ligera punta al final.

Por último, aplique un poco de labial rosa o simplemente brillo. El color rojo le queda fantástico a todo el mundo, pero es totalmente informal para una entrevista de trabajo. Evite llevar ese tono.

Minutos antes de la entrevista, observe que todo esté en orden y quite el brillo facial con un poco de polvo matificante o translúcido.

Vestimenta

Esta no debe ser del mismo fondo de su pared y tiene que reflejar lo que usted desea proyectar: seriedad, profesionalismo, confianza, entre otros. Por ejemplo, el color negro, azul marino, blanco y gris son los más recomendados, pues combinan y son lo suficientemente elegantes.

Además, lo ideal es que se encuentre cómoda y a gusto con lo que usa, pero eso no significa que debe estar en pijama o con ropa holgada. En ese sentido, procure utilizar una blusa que no transparente su ropa interior y sin escote; y un blazer que no sea demasiado grande, ni tampoco muy ajustado para su figura.

Todas las prendas deben estar bien planchadas, sin arrugas o manchas. Recuerde que llevar ropa poco cuidada reflejará que usted también así lo es y eso no ayudará para nada a su imagen personal.

Peinado

Al igual que su indumentaria, su cabello debe observarse pulcro y ordenado. Puede llevarlo suelto o recogido, dependerá de usted cuál opción elegir. Por ejemplo, una trenza, un moño bajo o una melena con suaves ondas son las alternativas excelentes para verse profesional y en tendencia.

Accesorios

No exagere. Evite llevar demasiadas joyas, ya que recargará su atuendo y llamará mucho la atención. A lo mucho, use unos aretes pequeños, un anillo y un reloj, de preferencia que sean en conjunto plateado o dorado.

Uñas

Si tiene restos de esmalte en cada una de ellas, quíteselo por completo. Un día antes corte sus uñas y emplee un esmalte transparente, rosa palo o nude para combinar de acuerdo a la vestimenta que ya eligió previamente. Jamás se presente con las uñas mordidas. Esto solo demostrará que usted es una persona ansiosa, nerviosa e incapaz de trabajar bajo presión.

Ojo

Además de su apariencia, lo más importante en una entrevista de trabajo es la confianza que proyecte al entrevistador. Por ende, no mienta, no se ponga nerviosa y confíe en los conocimientos y habilidades que tiene.