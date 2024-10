Viajar es, sin lugar a dudas, una experiencia que enriquece la vida, pero puede volverse costosa si no se organiza de manera adecuada. Para disfrutar de unas vacaciones inolvidables sin poner en riesgo su estabilidad financiera, expertos del ABC del BCP aconsejan tomar en cuenta los siguientes consejos económicos prácticos.

CREE UN PRESUPUESTO REALISTA. Antes de planear una nueva aventura, es fundamental saber cuánto puede gastar sin afectar sus necesidades básicas. Defina un presupuesto que abarque todos los gastos, como transporte, hospedaje, comidas y actividades. No olvide de incluir un monto adicional para cualquier imprevisto.

AHORRE CON ANTICIPACIÓN. Establezca un fondo exclusivo para sus viajes. Destine una parte de sus ingresos cada mes a este ahorro. De esta forma, podrá disfrutar de sus vacaciones sin tener que endeudarse ni recurrir a tu fondo de emergencia.

USE BIEN SUS TARJETAS DE CRÉDITO. Infórmese sobre los beneficios que le ofrecen sus tarjetas, como puntos o millas, y utilícelos para reducir costos. Si planea usar su tarjeta durante el viaje, asegúrese de poder pagar a tiempo para no acumular intereses.

CONTROLE SUS GASTOS. Lleve un registro de sus gastos para no excederse de su presupuesto. Utilice una app de finanzas o la app de notas de su celular para hacerlo más fácil. Establecer categorías (como transporte, comida y actividades) puede ayudarlo a identificar áreas donde puede recortar gastos.

NO SE ENDEUDE POR VIAJAR. Si en este momento no puede costear el viaje, lo mejor es seguir ahorrando. Esto no solo le permitirá evitar comprometer su estabilidad financiera, sino que también le dará la oportunidad de planificar mejor su aventura. Fije un objetivo de ahorro mensual y explore destinos que se ajusten a su presupuesto.

INVESTIGUE Y COMPARE PRECIOS. Explore distintas plataformas donde puedas comparar tarifas de vuelos, hospedajes y actividades. Busque las mejores opciones, como las ofertas exclusivas de Yape en “Viajar en Bus”, u otras alternativas Si lo hace a tiempo, podrá obtener mejores precios y controlar sus gastos.

