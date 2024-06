Diageo, la multinacional de bebidas premium, se convirtió en la primera empresa en el Perú promover la paridad de género a través de una licencia parental igualitaria. Esta iniciativa, pionera en el mercado laboral peruano, otorga a los padres y madres de familia, seis meses completos de licencia, totalmente pagados, promoviendo así una participación equitativa en la crianza de los hijos y fortaleciendo los lazos familiares.

En vísperas del Día del Padre, compartimos la experiencia de Eduardo Tejada, Gerente de Ventas de Diageo para Ecuador y Bolivia, quien ilustra el impacto positivo de esta revolucionaria política.

“Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Es una experiencia maravillosa”, compartió Tejada, quien tomó el año pasado su licencia de paternidad de seis meses. Durante este período, pudo dedicarse a tiempo completo a la crianza de su hija Macarena, fortaleciendo un vínculo especial con ella desde sus primeros días. “El sentimiento es indescriptible. Todo esto me hizo valorar el gran esfuerzo que significa la crianza de un hijo y cuidarlo día a día”, añadió.

Al abordar los desafíos y estigmas asociados con la paternidad, Eduardo destacó la importancia de la crianza compartida dentro del hogar. “A muchos de mis amigos y conocidos les parecía increíble esto. Piensan que la crianza de los hijos solo es un trabajo de la mamá, pero no es así. Yo también tuve muchas dudas. Me daba miedo de que este tiempo tan largo fuera del trabajo pudiera truncar mi carrera. Pero me di cuenta de que ese es precisamente el objetivo de este beneficio: la equidad. Hoy, después de varios meses de haber acabado mi licencia, sigo muy comprometido junto a mi esposa, en la crianza de nuestra pequeña. Hemos formado un equipo familiar sólido, que trabaja en base al amor, la comprensión y la igualdad”, señaló.

Política empresarial

La empresa multinacional de bebidas espirituosas Diageo anunció el 2019 la implementación de esta nueva política global en favor de sus colaboradores, que incluía al Perú. Este beneficio, que otorga seis meses de licencia de maternidad y paternidad totalmente pagadas, alcanza no solo a los padres biológicos, sino también a las parejas de los padres biológicos, las parejas del mismo sexo y al padre o madre peticionaria de un niño para su adopción.

Gracias a este tipo de iniciativas, que confirman su liderazgo en temas de igualdad e inclusión, Diageo Perú obtuvo el año pasado el tercer puesto del Ranking PAR de Aequales en la categoría de empresas de 1 a 200 colaboradores que más impulsan la equidad de género. “La implementación de ésta y otras políticas demuestra el compromiso que tenemos desde Diageo con la equidad de género y la inclusión en todos los niveles. Esto también se refleja en nuestra estrategia de inclusión en la sucesión de roles de liderazgo. En Diageo promovemos activamente ternas mixtas para todas las posiciones, lo que ha resultado en un 44% de participación femenina en nuestro directorio global y un equipo de liderazgo en Diageo Perú conformado en un 71% por mujeres”, finaliza Mateo Zambrano, Country Manager de Diageo en Perú.