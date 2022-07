A muchas personas no les agrada para nada la idea de tener que planchar. Tanta es la animadversión que se tiene con este quehacer doméstico que incluso hay personas que deciden no quitar las arrugas de sus prendas de vestir con tal de no tener que enfrentarse a tan tediosa labor.

Aunque las toallas, las sábanas o la ropa interior se pueden guardar fácilmente en el closet sin necesidad de plancharlas, no ocurre lo mismo con las camisas, las camisetas o pantalones que son las prendas que más se arrugan después del lavado, por lo que plancharlas parece algo ineludible.

Sin embargo, esto no es así ya que existe un truco casero para no tener que planchar que puede ser muy útil en nuestras vidas. Solo hay que bajar el centrifugado al mínimo al programar el lavado.

Existe un truco para no planchar que puede ser muy útil. (Foto: Pexels)

El truco de la lavadora que te ahorrará planchar

Seguro te has dado cuenta que tras el centrifugado, la ropa sale de la lavadora bastante arrugada y, aunque la colguemos de inmediato, habrá que pasarle la plancha. Pero esto tiene una fácil solución ya que se puede bajar el ciclo de centrifugado hasta las 400 rpm, dependiendo de la lavadora.