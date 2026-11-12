¿Cómo se están preparando los estudiantes para las profesiones del futuro? ¿Qué habilidades necesitarán desarrollar frente al avance de la inteligencia artificial? Estas serán algunas de las preguntas que abordará el III Congreso Internacional sobre la Educación del Futuro, que se realizará este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, de manera virtual, bajo el lema “Futuro profesional, habilidades humanas e IA”.

Este encuentro busca generar un espacio de reflexión e intercambio sobre los desafíos de la educación frente a los cambios tecnológicos y las nuevas demandas del mundo laboral. La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de secundaria, especialmente de tercero, cuarto y quinto año, así como a instituciones educativas interesadas en conocer nuevas perspectivas sobre la formación de las próximas generaciones.

Durante las dos jornadas se desarrollarán seis ponencias breves a cargo de especialistas de Perú, España y México, quienes compartirán sus perspectivas sobre las transformaciones del entorno profesional, el papel de las habilidades humanas y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. El programa también incluirá intervenciones de estudiantes y la participación de colegios invitados de Colombia y Chile, promoviendo el intercambio de experiencias entre comunidades educativas de distintos países.

La relevancia de estos temas responde a un escenario en el que la formación escolar necesita ir más allá de los conocimientos tradicionales. Según el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará hacia 2030, mientras que el pensamiento analítico se mantiene entre las competencias más valoradas por las empresas. Este panorama refuerza la importancia de preparar a los estudiantes para desenvolverse en entornos cada vez más dinámicos, tecnológicos e interdisciplinarios.

“Queremos que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar distintas perspectivas, cuestionar lo que conocen y reflexionar sobre las capacidades que necesitarán desarrollar para construir su futuro profesional”, señala un representante de Zárate Verástegui Education.

Las personas interesadas pueden conocer el programa completo e inscribirse gratuitamente a través de la página web: https://congreso.futuraschools.edu.pe/