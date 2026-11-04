La próxima gira del papa León XIV por Sudamérica despierta el interés de los viajeros y pone en el radar turístico a varias ciudades del Perú. Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento para las fechas de la visita registraron un incremento de más del 40% frente al mismo periodo del año anterior.

En el Perú, el interés por encontrar alojamiento creció en los cuatro destinos incluidos en el recorrido oficial: Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa. Aunque la capital mantiene un aumento superior al 30%, otras ciudades también registran cifras importantes.

Chiclayo presenta un incremento de más del 300% en las búsquedas de alojamiento, mientras que Pucallpa supera el 100% y Cusco registra un crecimiento mayor al 70%.

Los viajeros peruanos toman la iniciativa

El turismo interno tiene una presencia importante en este movimiento. Cerca del 60% de las búsquedas de alojamiento en el país corresponde a viajeros locales. Lima concentra más del 40% de las consultas, seguida de Arequipa y Trujillo, ambas con más del 10%.

Interés de viajeros de otros países

La visita del pontífice también despierta interés entre viajeros de países vecinos. Colombia lidera las búsquedas internacionales de alojamiento hacia el Perú, con un incremento superior al 50%. Cusco y Lima son los destinos más consultados desde ese país.

El movimiento también alcanza a Argentina y Uruguay. Las búsquedas de viajeros argentinos hacia Córdoba y Luján aumentaron más del 400% y 500%, respectivamente. Además, las consultas para viajar a Montevideo y Paysandú, en Uruguay, crecieron casi un 200%.

Viajes en grupo y familiares

Los datos de Airbnb también muestran que la mayoría de las búsquedas en Perú corresponde a viajes en grupo, que representan cerca del 70%. Los viajeros que planean trasladarse solos concentran alrededor del 20%, mientras que las familias con niños superan el 10%.