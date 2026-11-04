LinkING 2026 vuelve este 5 y 6 de noviembre con una de sus ediciones más ambiciosas organizada por el Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y que reunirá durante dos días a la comunidad universitaria con representantes del ecosistema innovador y del sector empresarial.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., esta quinta edición busca otorgar, en conjunto con la universidad, la industria y la sociedad, respuestas tecnológicas frente a los grandes desafíos globales sobre desarrollo sostenible; además de posicionar al desarrollo de investigación y proyectos de ingeniería PUCP como la resolución de desafíos nacionales.

“Ya se ha demostrado en el mundo que cuando estos actores trabajan juntos la solución de los problemas que tiene la sociedad son resueltos de manera más eficiente, eso es lo que queremos en LinkING, que se junten, de alguna manera, para lograr evidentemente un bienestar para la sociedad”, destacó Julio Vela, director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor PUCP (CIDE PUCP).

Entre las actividades confirmadas de esta quinta edición, que se realizará en el campus PUCP, se encuentran las charlas magistrales a cargo de especialistas destacados, exposiciones académicas sobre investigación e innovación aplicada, feria de proyectos con prototipos desarrollados en cursos, estancias en grupos de investigación y semilleros, y recorridos por los laboratorios de ingeniería de la PUCP.

En este marco, José Carlos Flores, director del Instituto para la Calidad de la PUCP, estima que estos espacios “sea una forma de lanzarnos y relanzar cada vez más el vínculo del sector académico de nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú en ingeniería con el sector empresarial del Perú y la región”.

Como novedad, LinkING 2026 pondrá en efecto el fortalecimiento del vínculo con sus egresados más destacados de ingeniería PUCP, de tal modo que se visibilicen sus capacidades profesionales a través de charlas y espacios de intercambio, fomentando así el trabajo colaborativo con profesores, alumnos y grupos de investigación.

Esta actividad tendrá el ingreso libre con previa inscripción, y los asistentes podrán conocer proyectos divididos en cuatro bloques como salud y bienestar, ciudades e industrias inteligentes, recursos naturales y medio ambiente, y materiales funcionales. Inscripciones en el link https://cutt.ly/0yYIlO1w

De esta manera, el director del CIDE PUCP, resaltó que “los tipos de proyectos que se presentarán, son proyectos que a la mayoría le va a sorprender… hay cosas vinculadas a biomecánica para el deporte, a manufactura digital, a energías renovables para startups, y a proyectos nuevos con robótica. Vamos a traer el futuro un poco más cerca para que esté al alcance de las personas”.

Los organizadores consideran que el evento hará notorio el talento de la comunidad universitaria y proyectará la ingeniería innovadora a través de alianzas estratégicas de transferencia tecnológica entre la universidad, el ecosistema empresarial y el sector gubernamental.