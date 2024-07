Para muchas personas, los lentes de contacto y las gafas se han convertido en una parte esencial de su vida diaria. Sin embargo, la dependencia de estos puede resultar incómoda y limitante. En la búsqueda de una mayor libertad y comodidad, la cirugía refractiva surge como una solución innovadora y efectiva que ofrece alternativas avanzadas para corregir defectos refractivos del ojo, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

“Esta innovación técnica quirúrgica corrige errores refractivos del ojo, como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, mediante procedimientos mínimamente invasivos y con una recuperación rápida, permitiendo a los pacientes experimentar mejoras significativas en su visión en poco tiempo”, afirma la Dra. Claudia Arrascue, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

No todos son candidatos ideales para la cirugía refractiva. Una evaluación completa por parte de un oftalmólogo es esencial para determinar la idoneidad del paciente. “Entre los factores a considerar se encuentran la edad, asegurando que el paciente haya alcanzado su desarrollo completo a los 21 años, la estabilidad de la medida refractiva, que no haya variado en un año, y el grosor y estructura cornal adecuados”, sostiene la especialista.

Beneficios de la Cirugía Refractiva

· Mejora de la visión: La mayoría de los pacientes experimentan una mejora significativa en su visión, alcanzando frecuentemente una agudeza visual de 20/20 o mejor.

· Recuperación rápida: Muchos procedimientos permiten una rápida recuperación, con los pacientes regresando a sus actividades normales en pocos días.

· Seguridad y eficacia: Los avances tecnológicos han hecho que estas cirugías sean altamente seguras y efectivas, con índices de éxito elevados y bajos riesgos de complicaciones.

Cada paciente es evaluado de forma individual para determinar la técnica de cirugía refractiva más adecuada. Esta evaluación previa incluye una serie de exámenes, como la topografía corneal, el fondo de ojo y medidas oculares. Conoce los diferentes tipos disponibles:

· LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis): El procedimiento LASIK está indicado principalmente para pacientes con córneas gruesas. El cirujano crea un corte delgado en la córnea y luego usa un láser para cambiar la forma del tejido corneal subyacente. Durante el proceso de recuperación, se recomienda guardar reposo relativo, evitar deportes de contacto, no ir a la playa ni a la piscina, y utilizar lentes oscuros durante al menos 3 semanas a 1 mes. La recuperación es generalmente rápida.

· PRK (Photorefractive Keratectomy): La PRK es frecuente para pacientes con córneas delgadas o que practiquen deportes de impacto. En este procedimiento, el cirujano remueve la capa externa de la córnea con un láser, sin necesidad de hacer una incisión. La recuperación puede ser un poco más prolongada. Durante los primeros días, se colocan lentes de contacto terapéuticos temporales para proteger la córnea y facilitar la cicatrización.

· Lentes Intraoculares Fáquicos (ICL): Son lentes implantables intraoculares colocados entre el cristalino y el iris del ojo. Están diseñados para corregir errores refractivos severos en pacientes que no son candidatos para cirugía láser debido a altas medidas. La cirugía, que dura aproximadamente 45 minutos por ojo. Los cuidados postoperatorios son similares a otros procedimientos oculares, con la ventaja de no requerir protección solar intensa debido a que no afecta la córnea. Es esencial evitar deportes de contacto y usar gotas oftálmicas recetadas después de la operación.

La cirugía refractiva representa un avance significativo en la oftalmología, ofreciendo a las personas la oportunidad de disfrutar de una vida sin necesidad de gafas o lentes de contacto. Con diversas opciones disponibles, los pacientes pueden encontrar el tratamiento más adecuado para sus necesidades y condiciones específicas.

Durante el mes de julio, Oftálmica Clínica de la Visión está llevando a cabo la Campaña Refractiva 2024. Los beneficios incluyen un 50% de descuento en consultas oftalmológicas para pacientes particulares con problemas refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo) que estén considerando cirugía refractiva o que tengan orden, un 30% de descuento en exámenes prequirúrgicos oftalmológicos, y un 20% de descuento en lentes para pacientes con orden quirúrgica de cirugía refractiva con lentes fáquicos ICL.

