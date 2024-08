Con frecuencia muchas familias buscan opciones asequibles y entretenidas para disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos e hijas. En ese sentido, los alrededores de Lima ofrecen distintas opciones para quienes planean un viaje corto, divertido y a bajo costo.

“Promover el turismo interno no solo ofrece un respiro de la rutina diaria, sino que también impulsa la economía local. Además, es la oportunidad de descubrir y valorar la rica herencia cultural y natural de nuestro país. Estas escapadas cortas no solo ayudan a recargar energías, sino que también fomentan el aprendizaje y la apreciación por el entorno. El turismo debe ser visto como un complemento a la cultura, educación y mejora personal, así que salga de viaje, no se arrepentirá” afirma, Piero Bazzetti de los Santos, docente de la carrera de Administración en Turismo y Hotelería.

El especialista recomienda cinco lugares económicos que puedes visitar con niños o adolescentes desde Lima durante las vacaciones escolares:

1. Paracas. Ubicada al sur de Lima, Paracas es un destino perfecto para explorar la biodiversidad marina y disfrutar de la naturaleza. Las Islas Ballestas, conocidas como “las Galápagos de Perú”, ofrecen un espectáculo natural con sus colonias de lobos marinos, pingüinos y aves guaneras. Además, la Reserva Nacional de Paracas es un lugar idóneo para pasear y aprender sobre el ecosistema costero. No olvides disfrutar de la excelente gastronomía marina de la zona.

2. Lunahuaná. A tan solo un par de horas de Lima, Lunahuaná es el lugar ideal para los amantes de la aventura. Aquí puedes disfrutar de actividades como el canotaje, canopy y ciclismo de montaña. La región es famosa por sus camarones, por lo que una parada para degustar la gastronomía local es imprescindible. Lunahuaná ofrece una combinación única de adrenalina y tranquilidad en medio de la naturaleza.

3. Caral. Viajar a Caral es una experiencia educativa y fascinante para toda la familia. Como la civilización más antigua de América, la ciudad sagrada de Caral ofrece una inmersión en la historia precolombina. Asimismo, puedes visitar sitios cercanos como el puerto de Supe y el sitio arqueológico de Áspero. La gastronomía de Barranca, con platos típicos y frescos, complementará tu visita cultural.

4. San Jerónimo de Surco. Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Las cataratas de Pala Kala ofrecen un escenario impresionante para una caminata familiar. San Jerónimo de Surco, en la sierra de Lima, permite disfrutar de paisajes naturales, aire fresco y la tranquilidad de los campos andinos. Es una excelente opción para desconectarse y disfrutar de la belleza natural.

5. Cerro Azul. Aunque es invierno, el balneario de Cerro Azul sigue siendo un lugar encantador para visitar. Conocido por su muelle histórico y hermosas playas, ofrece un ambiente tranquilo y relajante. Este entorno, sumado a la gastronomía loca rica en mariscos, hacen de Cerro Azul un lugar para una escapada rápida y económica cerca de Lima.

Con estas opciones puedes crear momentos inolvidables sin comprometer tu presupuesto. Recuerda siempre respetar las medidas de seguridad y la conservación de los lugares que visiten.

