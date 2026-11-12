En redes sociales abundan las rutinas de cuidado capilar con múltiples productos y pasos, pero la realidad es que no existe una fórmula universal. Antes de incorporar nuevos pasos, productos o herramientas, expertos de Dyson aconsejan observar cómo se comporta el cabello. ¿Tiende a engrasarse rápidamente? ¿Pierde hidratación con facilidad? ¿Tiene frizz, puntas abiertas o señales de daño por calor? También es importante considerar si ha sido teñido, decolorado o alisado químicamente.

Cada cabello tiene características y necesidades distintas, por lo que una rutina efectiva no depende de la cantidad de productos que se utilicen, sino de qué tan bien responda a su tipo, textura y estado. Además, el acabado final no tiene por qué estar separado del cuidado capilar. Si se utilizan herramientas de calor con frecuencia, elegir tecnologías que permitan secar y peinar sin recurrir al calor extremo puede ayudar a proteger el cabello durante el proceso.

Una rutina simple puede ser la más efectiva: Aunque cada rutina debe adaptarse a necesidades específicas, existen cinco momentos esenciales: lavar, acondicionar, tratar, secar y estilizar.

El lavado debe realizarse con un shampoo adecuado para el tipo de cabello, aplicándolo principalmente en el cuero cabelludo y con agua tibia, no caliente. La frecuencia también cambia de una persona a otra. El cabello fino puede requerir lavados más seguidos, mientras que uno grueso o rizado suele espaciar mejor los días entre lavados. Más que seguir una regla fija, la clave está en observar cómo responde el cabello y encontrar un ritmo que se integre naturalmente a la rutina.

Después, el acondicionador ayuda a aportar suavidad e hidratación, especialmente de medios a puntas.

Al salir de la ducha, se pueden incorporar tratamientos como aceites, acondicionadores sin enjuague o protectores térmicos, según las necesidades de cada melena.

Una vez finalizada la aplicación de productos, algunas personas optan por el secado al aire libre, pero esto puede dejar al cabello a merced del frizz y la humedad del ambiente. Se recomienda usar una secadora de cabello antes de finalizar la rutina Expertos de Dyson mencionan que hay diseños que ofrecen un secado rápido con control inteligente de la temperatura.

En cuanto al estilizado, muchas personas optan por estilos sencillos en el día a día y reservan los rizos, peinados con volumen o acabados más profesionales para eventos especiales. Sin embargo, el multiestilizador permite secar, alisar, ondular o aportar volumen brindando distintas opciones de styling sin calor extremo y con acabado “de salón” en casa.

Antes de incorporar nuevos hábitos o herramientas, es importante identificar aspectos como el grosor del cabello, si es liso, ondulado o rizado, si ha sido sometido a tratamientos químicos o si suele exponerse con frecuencia al calor1. Una vez que conocemos las características propias de nuestra hebra capilar, podemos definir el objetivo de la rutina. Para algunas personas, la prioridad será controlar el volumen; para otras, aportar hidratación, proteger el color, proteger la sensibilidad del cuero cabelludo o facilitar el peinado.

Por eso, la mejor rutina capilar no es necesariamente la más extensa ni la que sigue todas las tendencias. Es aquella que entiende las características de tu cabello, se adapta a tus tiempos y te ayuda a conseguir un resultado que se sienta saludable, cómodo y auténticamente tuyo.