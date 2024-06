Promover de manera constante una cultura laboral inclusiva que ofrece igualdad de oportunidades a personas diversas es uno de los principales propósitos de Arcos Dorados, la empresa operadora de la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, como parte del eje de Inclusión y Diversidad de su estrategia socioambiental Receta del Futuro.

Fortaleciendo su compromiso a través de la creación del Comité para la Diversidad e Inclusión en 2018, la empresa busca avanzar paulatinamente en dar las condiciones para generar una cultura de trabajo sin diferencias de género, identidad sexual, edad, raza o si son personas con discapacidad. Es por ello que, además, creó en 2021 la Red Orgullo Arcos; un espacio multipaís con el fin de promover un entorno laboral que sea seguro para las personas LGBTQIA+, promoviendo su pleno desarrollo profesional y personal.

Asimismo, mediante la Guía de Diversidad Sexual, la compañía y su Comité de Diversidad e Inclusión crearon una herramienta que ayuda a concientizar sobre posibles sesgos, promoviendo su eliminación e implementando criterios de actuación frente a actitudes discriminatorias; en su objetivo de crear un espacio de trabajo seguro y respetuoso con todas las personas.

“En Arcos Dorados alentamos la autenticidad porque sabemos que la diversidad enriquece nuestro equipo y su trabajo. Y es por ello que aportamos a la eliminación de sesgos que puedan impedir que nuestros colaboradores desarrollen plenamente su potencial dentro de la empresa”, afirmó Marlene Fernández, vicepresidente Corporativa de Relaciones Gubernamentales y Líder del Comité de Diversidad e Inclusión de Arcos Dorados.

El Orgullo de ser visible

Bajo la premisa “McDonald’s Vio en Mí: el Orgullo de ser visible”, Arcos Dorados Perú comparte testimonios que hacen evidente cómo la igualdad de oportunidades para la población LGBTQIA+ aporta a su desarrollo individual y, a la vez, al crecimiento sostenible de la compañía.

“En la compañía somos más que trabajadores, diría que una familia, ya que gracias a McDonald´s he conseguido muy buenos amigos. Una de las iniciativas que me agrada mucho es el uso de uniformes sin distinción de género y la diversidad dentro de sus normas de conducta y la disponibilidad de una ‘Línea Ética’ para tener un entorno de trabajo seguro y respetuoso para las personas diversas”, afirma Kevin Jiménez, miembro de la Red Orgullo Arcos y entrenador de McDonald’s Izaguirre de la compañía, quien además actualmente estudia dos carreras en simultáneo, Marketing y Economía.

Por su parte, Victoria Bayona, Crew del local de Izaguirre menciona “Gracias a McDonald ‘s, al buen ambiente, y al apoyo de mis gerentes, he podido mostrarme como soy, sin miedo a nada y me gusta mucho tener un espacio como la plataforma Somos Cultura para hacernos escuchar”.

La adopción de prácticas de inclusión a las diversidades sexuales mejora el bienestar de los colaboradores, al promover los intercambios de distintas perspectivas y experiencias bajo un marco de respeto mutuo.

Así lo demuestra el testimonio de Adrián Chonta Líder Coach, quién tiene más de 2 años en la compañía.: “Desde que ingresé he sentido el apoyo e impulso de la gerencia y mis compañeros. Esto me ha ayudado, y creo que en general ayuda a los colaboradores a maximizar nuestros límites y potenciar los conocimientos que ya tenemos. Siento que en McDonald ‘s somos valorados, así que le diría a mis compañeros que no tengan miedo de ser uno mismo”, menciona Adrián.

El compromiso de Arcos Dorados se extiende más allá del Mes del Orgullo y busca crear conciencia, internamente en su equipo, sobre la importancia de la inclusión de las diversidades sexuales para el desarrollo de una sociedad más próspera.

https://www.instagram.com/p/C8IuKc8AAL9/?hl=es&img_index=1

TE PUEDE INTERESAR:

Mitos comunes sobre gatos desmentidos por experto veterinario

¿Qué es la joyería orgánica y ecológica?

Protinol: la tecnología del momento para el cuidado antiedad