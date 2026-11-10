Cortes argentinos, wagyu, bife de chorizo, picanha, mollejas y preparaciones nikkei formarán parte de una oferta que permitirá probar distintas carnes, procedencias y técnicas de cocción a la brasa en una sola jornada. La propuesta incluirá desde clásicos argentinos hasta nuevas combinaciones creadas especialmente para los amantes de la parrilla.

Esa variedad será parte de Parriland 2026, el festival organizado por Filo que se realizará este sábado 21 de noviembre en el Parque de Exposiciones Magdalena del Mar. El encuentro reunirá 13 propuestas gastronómicas, marcas premium, colaboraciones exclusivas y música en vivo.

“Parriland nace de las ganas de celebrar la parrilla como lo que es: un ritual que une a la gente. Queríamos juntar a quienes mejor dominan el fuego en Lima y crear una experiencia que nadie quiera que termine”, señala Nachi Benza, de Filo, organizador del festival.

Trece propuestas para descubrir distintos cortes y sabores

Entre las novedades estará Don Eduardo, una propuesta de José Luis “Chiki” Castro, ganador del mejor bife angosto del mundo en 2025. Por su parte, Kobe, marca especializada en wagyu liderada por Carolina Uechi, presentará su Donburi Burger Angus-Wagyu y una picanha wagyu. Tomo también participará con preparaciones nikkei a la parrilla.

La oferta combinará clásicos argentinos y referentes locales. El Charrúa y La Tranquera llevarán sus especialidades, entre ellas bife ancho argentino y chorizos. Costumbres Argentinas, de Santiago Rey, presentará su bife de chorizo “Ciudad del Lago” y molleja de res con chimichurri; Locos por el Asado ofrecerá milanesa laucha y empanada de entraña; y Fin del Mundo tendrá vacío argentino al asador y bondiola. La Cuadra de Salvador se sumará con su propuesta de parrilla.

Gour Meat, de Roberto Boyle, llevará anticuchos y spring rolls de lomo, mientras que Donde Andrés apostará por una combinación de sabores con su chaufa con costilla de cerdo BBQ y chopped brisket.

Uno de los platos especiales será la colaboración entre El Jefe e Isolina. José del Castillo y Stefano Zapatier presentarán un asado de tira con frijoles y arroz, creado especialmente para esta edición del festival.

El fuego como protagonista

El festival contará con el Jardín de Fuegos, un espacio desarrollado junto a la Sociedad Peruana de Parrilleros, colectivo que reúne a especialistas en distintas técnicas de cocción a la brasa. Allí, el público podrá conocer métodos como el uso de jaulas, asadores y túneles, además de descubrir preparaciones como Chanchi Pop y Meat and Fries.

Música en vivo durante toda la jornada

La programación musical acompañará al público desde el mediodía hasta el cierre. Tierra Sur, La Mente, Los Fabulosos Primos, Crazy Dizzy, La Ficción, Despierta Marte, Ficticio y Lucía Lay serán parte del cartel de artistas.

Las entradas cuestan S/30 en preventa exclusiva con tarjetas BCP, S/60 en precio general y S/80 en puerta. Están disponibles a través de Joinnus. Para más información, visita Instagram: @somosparriland y @somosfilo.