Las fotografías nocturnas suelen presentar un desafío particular para las cámaras: representar correctamente las fuentes de luz que destacan en escenarios con poca iluminación. Farolas, letreros luminosos y luces de vehículos pueden aparecer acompañados de halos, líneas brillantes o reflejos que alteran el contraste y ocultan detalles de la escena.

Para comprender por qué se producen estos efectos y cómo controlarlos al momento de fotografiar, Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, explica los principales fenómenos ópticos que intervienen en la captura de imágenes nocturnas. Desde las reflexiones internas hasta la difracción de la luz, conocer estos procesos permite aprovechar mejor la iluminación de una escena y conseguir fotografías con mayor equilibrio, nitidez y detalle.

Lens flare: ¿por qué aparecen reflejos y halos alrededor de las luces?

Uno de los fenómenos más habituales es el lens flare o destello de lente. Se produce cuando una fuente de luz intensa ingresa al sistema óptico y parte de ella se refleja entre las superficies internas de los lentes, generando círculos, manchas de colores o figuras luminosas. También puede provocar una especie de velo blanquecino que reduce el contraste de la fotografía. Su intensidad depende de factores como la potencia de la fuente, el ángulo de captura y los recubrimientos de los componentes ópticos. Incluso puede aparecer cuando la luz proviene de una fuente que está fuera del encuadre.

Reflexiones internas y difracción: fenómenos detrás de destellos nocturnos

Aunque suelen confundirse, las reflexiones internas y la difracción tienen orígenes distintos. Las primeras ocurren cuando la luz rebota entre los componentes ópticos y genera imágenes secundarias de una fuente luminosa, conocidas como ghosting o imágenes fantasma. La difracción, en cambio, es un fenómeno ondulatorio que aparece cuando la luz atraviesa una abertura o pasa cerca de un borde, generando patrones que pueden manifestarse como rayos alrededor de farolas o luces de vehículos. La forma de estos destellos depende de la geometría de la abertura y de las características del sistema óptico.

El papel de la óptica y el sensor frente a las fuentes de luz intensa

Cuando una fuente luminosa tiene una intensidad muy superior a la de su entorno, el sensor puede tener dificultades para conservar los detalles de las zonas iluminadas y las sombras. Si la luz supera su rango de captura, algunas áreas pueden aparecer completamente blancas y perder textura. Para afrontar este desafío, Varela habla de tecnologías ópticas como el recubrimiento antirreflectante ZEISS T*, diseñado para reducir los reflejos internos y los efectos de flare y ghosting. A ello se suma el procesamiento computacional, que contribuye a equilibrar luces, sombras y detalles para conseguir una representación más fiel de la escena.

¿Cómo reducir los destellos y conseguir mejores fotografías de noche?

Para controlar estos efectos, es recomendable limpiar el cristal que protege las cámaras, ya que las huellas y el polvo pueden dispersar la luz y acentuar los halos. También se puede modificar ligeramente el ángulo de captura para evitar que una fuente luminosa incida directamente sobre el lente. Otra alternativa es reducir la exposición desde la pantalla cuando las luces aparecen demasiado intensas, con el objetivo de conservar sus detalles. Al utilizar el modo nocturno, mantener el smartphone estable permite obtener mejores resultados al combinar varias exposiciones. Finalmente, los destellos también pueden aprovecharse de manera intencional para aportar profundidad y dinamismo a una composición.

En definitiva, comprender cómo interactúa la luz con los componentes de una cámara permite tomar decisiones más acertadas al fotografiar de noche y obtener resultados que se acerquen a lo que percibe el ojo humano. Desde la limpieza del lente hasta el control de la exposición y el desarrollo de sistemas ópticos especializados, cada detalle influye en la calidad de una captura. La evolución de la fotografía móvil continúa enfocándose en resolver estos desafíos, combinando ingeniería óptica y procesamiento de imagen para registrar escenas nocturnas con mayor precisión y conservar los detalles que hacen especial cada momento.