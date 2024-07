Con la llegada del frío, los perros y gatos requieren cuidados especiales que evitarán que pongamos en riesgo su salud. A continuación le compartiremos algunas recomendaciones para que proteja a su amigo peludo adecuadamente.

ALIMENTACIÓN. La dieta es el aspecto más relevante en esta temporada. Con el frío los perros instintivamente suelen comer un poco más de lo normal, pero lo ideal es que mantenga su alimentación lo más habitual posible. No obstante, en caso su mascota viva fuera de casa la mayor parte del tiempo, expertos sugieren aumentar ligeramente la ingesta de calorías, pero manteniendo el control para evitar el sobrepeso.

HIGIENE. La recomendación general es bañar a su mascota una vez al mes. Si lo hace en casa, el baño debe realizarse con agua tibia y en un lugar cerrado, luego secarlo bien y cepillar su pelaje para evitar que se enrede y caiga. Evite exponer al animal al frío después del baño.

EJERCICIOS. Como en invierno los paseos son más cortos debido al frío, los juegos dentro de casa son una gran alternativa. Motive a su amigo peludo a subir y bajas escaleras, escóndale golosinas en diferentes partes de su vivienda o juegue con él lanzándole una pelota para que la busque. Todas estas actividades son muy buenas opciones.

PROTÉJALO. Si el peludo vive dentro de casa, con una cama y una manta lo tendrá resguardado del crudo invierno. Pero si su mascota vive fuera, opte por una refugio, preferiblemente de madera, porque aísla mejor el frío y la humedad.

CACHORROS Y ADULTOS MAYORES. Las mascotas más viejitas son las que más sufren durante las temporadas de frío. Bríndeles una atención y un cuidado muy especial.

PASEOS. Pese al frío, no deje de jugar al aire libre con su mascota, no obstante, controle el tiempo de los paseos para no exponer en exceso a su amigo peludo a las bajas temperaturas.

ROPA PARA MASCOTAS. Expertos mencionan que en el caso de perros con pelaje corto o razas sensibles, es aconsejable protegerlos con abrigos o suéteres caninos durante el invierno.

OJO AL DATO

Las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser más frecuentes o graves en invierno.

TE PUEDE INTERESAR:

Financiamiento para el primer “depa”: conoce las opciones que ofrece el mercado

Tendencias en tejidos 2024: colores vibrantes, la sostenibilidad y la riqueza de las fibras

Cyber Wow: sigue estas recomendaciones para comprar de forma segura