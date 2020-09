¡Volvió con fuerza!. Las “mechas chunky” fueron un 'boom’ en los años 90, pero al pasar los años fueron reemplazadas con técnicas que en lugar de crear mechones gruesos, buscaban que sean lo más delgados y naturales posibles para que se mezclen con el resto del cabello como el balayage. Sin embargo, este 2020 trae sorpresas, y esta moda de llevar decoloraciones anchas, rectas y definidas ha vuelto. En la siguiente nota te contamos más sobre este look que están utilizando muchos famosos como la cantante Danna Paola y la actriz Evaluna Montaner.

¿Qué son “mechas chunky”?

Son las decoloraciones anchas y rectas que se caracteriza por utilizar solo dos tonos para destacar el oscuro, es por eso que se utiliza una mecha clara en cualquier lugar de la melena . No obstante, este año las mechas chunky delanteras son las que se han impuesto, ya que que son ideales para enmarcar el rostro y quedan increíbles con recogidos de cabello donde dejas el flequillo suelto.

Cuidados que deben seguir

Para mantener nuestro cabello y las mechas chunky hidratadas hay que usar una vez por semana mascarilla de pelo, y para que el color se mantenga, lo ideal es utilizar champús para cabellos teñidos.

Es importante recalcar que las chunky implican más mantenimiento que otras mechas, pero si tiene paciencia pueden quedar muy bonitas e incluso puede mantener el color por varios meses. Por otro lado, no olvide asistir al salón de peluquería cada tres semanas semanas a retocar las raíces, para que no pierda su encanto. Tenga cuidado, y no intente hacerlo en casa porque aunque parezca fácil teñir dos mechones delanteros las decoloraciones siempre tienen sus riesgos como no llegar al color correcto.

¿Qué famosos se han sumado a esta tendencia?

Danna Paola

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, estrenó hace un par de meses el videoclip de su canción “TQ Y YA” en donde aparece con mechas rubias delanteras que le dan un gran contraste a su castaño que tiene como color de base. La joven que interpretó a “Lucrecia” de la serie española Élite ha demostrado muchas veces que está abierta al cambio y disfruta publicando en sus redes sociales las fotos que se toma a diario con su nuevo look.

Evaluna Montaner

La engreída del cantante Ricardo Montaner decidió acompañar a su esposo Camilo a los Premios Juventud 2020 con un estilo diferente en el cabello. Sin embargo, sus seguidores no se dieron cuenta del cambio en su imagen hasta que subió una foto en sus redes sociales donde se ve con claridad sus mechas rubias delanteras. Este cambio generó comentarios negativos por parte de sus fans quienes pensaron que se había rapado. “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?'”, expresó la joven cantante en una historia de su Instagram.

Kylie Jenner

Después de pasar por el rubio platinado, el negro azabache o los candy hues más divertidos como el turquesa, Kylie Jenner, opta ahora por las mechas que son rectas, ultra definidas y bastante más anchas que empiezan desde la raíz hasta los extremos, sin descuidar las patillas.

Aunque el color rubio es el que resalta en esta tendencia, hay otros famosos a nivel mundial que prueban con otros tonos como grises, morado, rosado, etc.