Aída Martínez sobre George Forsyth: Me levantó la voz, me dijo algo que no me gustó y públicamente me humilló

Vanessa Terkes mencionó a la polémica Aída Martínez en su denuncia asegurando que fue una de las víctimas de George Forsyth. Ante esto, la modelo, quien dijo en su momento que mantuvo una corta relación con el alcalde de La Victoria declaró para este medio, indicando que apoyará a la actriz tras su manifestación.

Aída Martínez sostuvo que tuvo un altercado con George Forsyth cuando estuvieron dentro de una habitación. "Tuve un altercado con él en una habitación, no me tocó ningún pelo, me levantó la voz, me dijo una cosa que no me agradó, no me insultó, pero no me gustó lo que me dijo. Públicamente me humilló, me minimizó en público, por último dices que me conoces y ya, ahí la cortar, aparte que yo no conté nada malo de él", dijo.

La motociclista también resaltó que confía en lo dicho por Vanessa Terkes, incluso, ante cámaras le pidió a la actriz que la llame y puedan conversar sobre el tema. "Anda saber lo que le ha pasado a Vanessa para que esté así de desesperada, entonces yo le doy credibilidad a Vanessa porque la parte que yo conozco de George es la peor", comentó.

"Yo la invito a Vanessa a que me llame para hablar, me hubiera encantado que Vanessa me llame para que me cuente lo que pasó", agregó.

A partir del minuto 06:30