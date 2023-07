Aldo Miyashiro se sincera por infidelidad con Fiorella Retiz: “La culpa es mía”

A más de un año de la infidelidad con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro volvió a hablar sobre el engaño a s Érika Villalobos. “La culpa es mía. A mí nadie me obligó ha hacer lo que hice”, manifestó en el programa ‘Beto a Saber: Edición Limitada’.

El también actor brindó una entrevista a Beto Ortiz y el periodista no dudó en preguntarle sobre dicho pasaje en su vida.

“ La culpa es mía. A mí nadie me obligó ha hacer lo que hice. Teniendo 47 años, tengo que aprender de alguna manera a asumir mi responsabilidad ”, expresó el popular ‘Chino’

En ese sentido, contó que sintió tristeza por afectar a la gente que ama. “La opinión de la gente que habla en los programas, no me interesa. Nunca he vivido de eso, siempre he mantenido un perfil muy bajo”, añadió Miyashiro.

