Alejandra Baigorria estuvo ausente de “Esto es guerra” por varios días por una rotura de talón, pero esta vez quiso hacerse presente en el reality para alentar a su equipo, que se enfrenta a “Guerreros Puerto Rico”.

“Tenemos una hermosa sorpresa para nuestro equipo”, anunció la conductora Johanna San Miguel antes de presentar a Baigorria al set principal.

Alejandra se hizo presente al set de “Esto es guerra” con unas muletas que le permitían movilizarse y pese a su lesión, ella encaró al conductor de “Guerreros Puerto Rico”, José Figueroa.

“Estoy temblando. Bienvenidos Puerto Rico. ¡A ti te quería conocer!”, expresó Baigorria y dirigiéndose a José Figueroa. “Soy Alejandra, la patrona, para quienes no me conocen. He venido a ver a mi equipo a ganar, porque hoy vamos a ganar”, dijo con fuerza.

Alejandra Baigorria aparece en EEG con muletas

Alejandra Baigorria da detalles de su salud tras ser operada

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorriabrindó detalles de su estado de salud luego de que el pasado 30 de octubre fuera operada de emergencia por una lesión en el pie.

La chica reality confesó que se está empezando a desesperarse por su poca actividad.

“Hola mis chicos bellos, ¿Cómo están? Día 4 de mi operación. El dolor no fue tan intenso, pero me paro despertando a las 5 a.m., desde hace cuatro días. Desayuno tempranísimo, creo que el medicamento me quita el apetito”, explicó en un video difundido en su Storie de Instagram.

