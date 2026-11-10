La cusqueña Alejandra Torrelli, que empezó en redes sociales como creadora de contenido de moda, publica hoy “STAY”, el último tema de su EP “Chameleon”. Lo firma junto al productor ayacuchano Kayfex, bajo Torrelli, el nombre con el que lanza su música.

La canción combina pop, electrónica y referencias al K-pop con elementos de música andina. La letra incluye palabras en quechua, como munay y kawsay, y frases en coreano e inglés. Torrelli escucha K-pop desde hace unos 13 años y menciona a Stray Kids como una de las referencias del tema.

«STAY» trata sobre la pertenencia. “Nunca he sentido que encajo completamente en una sola categoría. Siempre he sido muchas cosas a la vez”, dice la artista.

Kayfex produjo el EP completo. Ambos trabajan juntos desde hace casi dos años, después de que un amigo en común los presentara. “Quería hacer pop y música urbana con sonidos peruanos y andinos. Soy de Cusco y esa conexión es importante para mí”, explica Torrelli. Kayfex ganó en 2023 un Latin Grammy en la categoría Mejor Diseño de Empaque por el álbum “Atipanakuy Deluxe”, que fusiona electrónica y música andina.

El EP sale por Chameleon World, el sello independiente de la artista. Abre con “Munay (The Calling)”, una introducción narrada con sonidos que presenta el concepto, y sigue con cuatro canciones. Cada una presenta a un personaje distinto de una misma historia. Los videoclips de los tres sencillos previos, “111″, “AA” y “Capricornio”, suman más de 175 mil visitas en YouTube.

El videoclip de “STAY” se estrena el 11 de noviembre a las 7 p. m.