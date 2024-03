Ante el liderazgo del programa “América Hoy”, que se emite de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana por América TV, la conductora Ethel Pozo comenta, “el éxito de ‘América Hoy’ es una receta que responde al gran trabajo del productor, Armando Tafur, aquí tenemos entretenimiento, actualidad y utilidad, y la gente nos premia con su preferencia, estoy muy agradecida. Nosotros no somos ajenos a la vida real, somos cuatro o más personas en vivo comentando nuestras experiencias, nuestros secretos, nuestra vida, yo aquí me he quitado las extensiones junto a mis compañeras y es así, el programa es como la vida misma”.

Por su parte, Janet Barboza dice, “regresamos este 2024 y hemos liderado desde el inicio, la semana que acaba de culminar fue buena y eso nos indica que estamos conectando cada vez más con nuestro público. Nosotros tenemos muchas fortalezas, somos un equipo de conductores con una gran química, y llevamos información y diversión a los hogares, y el ser humano siempre está buscando desconectarse de penas y tristezas”.

Además, sobre la competencia, Janet opina: “La sana competencia siempre es lo más saludable para todos, en todos los aspectos de la vida, cuando uno entra en una zona de confort la empresa no crece, pero cuando se tiene competencia, entonces, existe un mayor esmero. Estamos en un horario difícil, con mucha competencia, y a la competencia la respetamos, le agradecemos, todos los días es de esfuerzos, y estamos felices de contar con la preferencia del público”.

También, la conductora se anima a hablar de las críticas. “Hay críticas y críticas, los insultos no son críticas y esos sí no los acepto. Las críticas son algo con lo que he lidiado toda mi vida y estas pueden gustarte o no gustarte, la verdad, no me preocupa, no me quita el sueño, es parte de lo que hacemos y sé que viene con este tipo de trabajo”.

Para cerrar, Ethel Pozo agrega, “Yo soy una persona que siempre fue acompañada por la televisión, era hija única, y siempre estuve frente al televisor, hacía las tareas frente al televisor, y creo que esa es la función principal de la televisión, acompañar, entretener. Lo que intentamos en el programa es dar consejos bajo nuestras experiencias, pero siempre junto a diversos especialistas. Aquí hay de todo, como en botica, y eso le gusta a la gente”.

