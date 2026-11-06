La hemos visto crecer no solo en edad, también en talento y experiencia. Amy Gutiérrez inició su carrera a los 7 años, y su paso por La Voz Kids, donde salió ganadora, le dio el salto a la fama. Ha integrado las agrupaciones Son Tentación y You Salsa. Inició su camino como solista y ha cantado con grandes artistas como Tony Vega y Tony Succar. Ahora se prepara para su próximo reto: organizar su primer concierto en el Gran Teatro Nacional, uno de los escenarios más importantes del país, donde han cantado solo los grandes.

- ¿Qué expectativas tienes con tu presentación en el Gran Teatro Nacional?

Me siento emocionada y feliz. Es un gran paso para mi carrera, que tomo con mucho respeto y sintiendo que cumplo los anhelos de mi niña interior. Aunque la logística de un concierto grande es difícil y lleno de trabas, siento que Dios me ha preparado para este momento. Estoy muy ansiosa de que el público disfrute del espectáculo.

Se prepara para su próximo reto: organizar su primer concierto en el Gran Teatro Nacional, uno de los escenarios más importantes del país. FOTO: Difusión.

- Empezaste muy joven tu carrera. De todos los concursos en los que participaste, el que te dio mayor exposición fue La Voz Kids

Totalmente. La Voz Kids fue mi puente más importante para llegar al público y construir mi propia comunidad de fans que me acompaña hasta el día de hoy.

- ¿Mantienes contacto con Kalimba, quien fue tu coach en el programa?

Sí, mantengo comunicación con él. Nos tenemos mucho respeto, cariño y admiración. Le gusta ver todo lo que he aprendido. Dios quiera, pronto se dé una colaboración musical.

Amy Gutiérrez inició su carrera a los 7 años, y su paso por La Voz Kids, donde salió ganadora, le dio el salto a la fama. FOTO: Difusión.

- ¿Tendrás artistas invitados en tu concierto?

Sí, va a haber muchas sorpresas. Puedo adelantar que uno de los invitados es alguien con quien he colaborado.

- ¿Será Tony Vega, Tony Succar o Kalimba?

Solo te puedo decir que uno de ellos estará en el concierto. Además, estarán presentes Álvaro Rod y Milena Warthon, junto a otros artistas sorpresa.

- Llevas 20 años de trayectoria desde que iniciaste a los 7 años. En este tiempo, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que superar?

Lo más difícil ha sido estar expuesta a los comentarios negativos y al “hate” de la gente. Ha sido un aprendizaje progresivo que requiere fortaleza interna. Mi mayor apoyo y cable a tierra ha sido mi familia, especialmente mi mamá, quien me enseñó a no dar importancia a las críticas malintencionadas y a mantenerme segura de la profesional que soy.

Amy Gutiérrez. Foto: César Campos @Photo.Gec

- Pasaste por agrupaciones como Son Tentación y You Salsa antes de dar el salto como solista. ¿Qué significaron en tu carrera?

Pasar por esas agrupaciones me ayudó a desarrollar carácter en el escenario, ganar versatilidad, madurez y pagar el “derecho de piso”. Estoy muy agradecida con ambas orquestas porque formaron la artista que soy hoy en día.

- ¿Recuerdas alguna anécdota o momento complicado de esa etapa en las orquestas?

En Son Tentación me costaba mucho usar ropa corta por timidez, siempre me bajaba los shorts para que no se me vea mucho. En You Salsa pasé por una experiencia triste en la que nos hicieron esperar horas con la orquesta completa y al final no nos dejaron subir al escenario por priorizar a otros grupos. Me llené de rabia y lloré. Esa impotencia me enseñó a valorarme como artista y a saber dar un paso al costado cuando no hay un trato respetuoso.

Amy Gutiérrez

- Sobre la ropa, ahora luces muy sensual en tus videos, ¿ya superaste tu timidez?

Sí, sí, ya lo acepté, ya me gustó también (risas).

- ¿Cómo surgió la colaboración con Tony Succar?

Yo admiraba a Tony desde hacía años e incluso lloré de la emoción la primera vez que lo conocí. Me invitó a grabar un tema compuesto por él y Jorge Luis Piloto, quien sugirió mi voz para la canción. Viajé a EE. UU. a grabarla y el videoclip saldrá muy pronto.

- También grabaste con el maestro Tony Vega. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue una sorpresa enorme. Su mánager contactó a mi equipo para ofrecerme la colaboración. A Tony Vega le gustó mucho que yo apueste por interpretar canciones propias e inéditas. Asimismo, me enteré de que Tito Nieves ha expresado interés en grabar conmigo a futuro, lo cual me encantaría.

- Llevas más de un año de relación con José Carlos, quien también es músico y productor. ¿Es difícil trabajar con la pareja?

Nos complementamos muy bien, tanto en lo personal como en lo laboral. Existe una profunda admiración profesional mutua que hace que las cosas fluyan de manera tranquila y sana.

Lo que nació como una amistad, ahora es una sólida relación.

- ¿Tienes planes de ser mamá o has considerado congelar tus óvulos?

Sí me gustaría ser mamá, pero por el momento mi foco absoluto está en mi carrera musical y en metas como ganar un Grammy. Sí he pensado en la opción de congelar mis óvulos y evaluaré el procedimiento con tranquilidad el próximo año.

- ¿Cierras el año con el concierto del Gran Teatro Nacional o hay más proyectos antes de diciembre?

Cierro el año a lo grande con el concierto del 7 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Me motiva seguir desafiándome a mí misma y superarme constantemente.

- ¿Qué le dirías hoy a la Amy de 7 años que recién iniciaba en la música?

Le diría que todo su esfuerzo, sus lágrimas y sus miedos van a valer la pena. Que todo el amor entregado a su música le será retribuido, que no se rinda y que me siento profundamente orgullosa de ser ella.

ALGO MÁS

El 7 de noviembre Amy dará su primer concierto en el Gran Teatro Nacional. Entradas en Ticketmaster.