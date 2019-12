Angie Jibaja ha generado preocupación en las últimas semanas por su desmejorado aspecto. Y durante el último fin de semana, la modelo realizó un show de “alto voltaje” que fue calificado como “decadente” por Magaly Medina.

“Hemos tenido que tapar las imágenes porque ella se destapa y se le ven todos los senos al aire y ella se lo abre más todavía para que el público la vea”, dijo la ‘urraca’ en su programa.

Según Magaly Medina, Angie Jibaja se desvistió y realizó todo el show estas condiciones: “Ella tenía un cuerpazo, miren esa silueta desmejorada, miren los pelos mal teñidos”.

“Se la ve huesuda, todo el rato está con los senos al aire (...) no puedo poner las imágenes”, agregó.

En ese sentido, la periodista lamentó la situación de Angie Jibaja: “Yo la veo muy desmejorada (...) está bastante más flaca. No es una delgadez que se vea sana y exuberante. Está descuidada y haciendo un show decadente, deprimente”.

Asimismo, pese a que Angie Jibaja había arremetido contra Magaly Medina, la ‘urraca’ no quiso responderle. “Realmente me da pena esta chica que tenga que ganarse la vida de esta manera, ella que era frecuentemente invitada por programas de televisión, que hacía presentaciones, que la llamaban de un lado y del otro; ahora haya terminado así: sola, no tiene hijos, los hijos los cría la hermana, la justicia peruana se los quitó. Miren cómo va su vida, pobre chica”.