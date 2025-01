¡Un éxito total! El cantante Beéle llega al Perú y, en solo unas horas, los fans lograron agotar las entradas para su espectáculo “Frente al Mar” el 4 de abril en Costa 21. Debido a la gran demanda, la productora Trendigo ya está evaluando una nueva fecha para que todos los fanáticos puedan disfrutar del show.

Beéle, conocido por sus éxitos como “Frente al mar”, “Morena”, “Inolvidable”, entre otros, compartirá su energía contagiosa y letras que lo han convertido en una de las figuras más influyentes del género urbano en Latinoamérica. Su estilo único mezcla géneros como reguetón, trap y afrobeat.

El artista agradeció a sus fans por la acogida. “Estoy impresionado por tanto amor, les prometo un show intenso explosivo, de muy buena música”, señaló el cantante.

Este no es el primer encuentro de Beéle con sus seguidores peruanos, ya que en 2023 visitó Lima como parte de un festival de música y su actuación fue aclamada por los fanáticos. Ahora, con su regreso triunfal, Beéle promete seguir afianzando su éxito en la región.

Debido al éxito masivo en la venta de entradas para el concierto de Beéle, la productora Trendigo está considerando agregar una nueva fecha para satisfacer la gran demanda y asegurarse de que ningún fanático se quede sin la oportunidad de ver al artista en vivo.