Christian Nodal le pidió matrimonio a Belinda el 25 de mayo y desde que la pareja hizo público este nuevo paso en su vida, surgieron una serie de especulaciones respecto al anillo de compromiso ya que fue diseñado por encargo a una exclusiva tienda de joyas en Los Ángeles, llamada ‘Angel City Jewelers’, y que solo trabaja para clientes privados.

Ante esta ola de comentarios por el costo y el diseño del anillo, el programa “De primera mano” de México conversó con el diseñador de joyas, Omar Rosales, quien reveló algunos detalles del mencionado anillo de la intérprete de “Sapito”.

“Nosotros ya hacíamos antes negocios con Christian [Nodal], ya le habíamos hecho otras piezas; pero cuando empezamos con este proceso si nos tomó alrededor de un mes, mes y medio porque estuvimos trabajando en varios diseños que él quería”, explicó Rosales al programa mexicano de televisión.

“Conseguir la piedra [un particular diamante] fue un proceso difícil porque en Estados Unidos no la conseguimos y para decir que en Estados Unidos no la tienen es algo difícil. Nos fuimos a Bélgica, tampoco la conseguimos. Tuvimos que acabar en Hong Kong para conseguir la piedra que él requería”, añadió.

El experimentado joyero también desmintió a quienes dicen que el anillo tuvo un costo “cómodo”. De hecho, además de la piedra central, tiene 250 a 300 pequeños diamantes más alrededor.

“Una vez que lo aprobó él nos dijo ‘eso es lo que quiero’ y mandó el dinero”, reveló Omar Rosales para el espacio de entretenimiento.

