A Qué Tal Cumbión Ya los llaman “los BTS peruanos”, y la coincidencia no podía ser mejor. Justo cuando la banda surcoreana llega a Lima por primera vez, Qué Tal Cumbión les responde el gesto con un lanzamiento especial: el MIX BTS. Con cinco voces en escena, baile, energía, producción impecable y todo el sabor de la cumbia peruana.

El mix reúne dos de los hits más potentes del catálogo coreano: “My Universe” (junto a Coldplay) y “Butter”, el éxito mundial que hizo bailar a todos. Qué Tal Cumbión no los tradujo: les cambió el chip y los llevó directo a la pista de baile. El groove pop se convierte en pura cumbia a punta de timbal y teclados tropicales, con las cinco voces repartiéndose cada verso como una verdadera boyband. Todo viene acompañado de un videoclip a la altura: lleno de color, coreografías y la energía contagiosa que ya es sello del grupo.

Una bienvenida con sabor peruano

El estreno no pudo caer en mejor semana: BTS llega al Perú por primera vez en su historia con tres conciertos en el Estadio San Marcos, el evento musical más esperado del año. En ese contexto, el MIX BTS funciona como lo que es: el saludo de una boyband a otra, un gesto que conecta al ARMY peruano con el público cumbiambero de siempre. Qué Tal Cumbión no compite con la fiebre K-pop: la abraza.

La boyband que cambió las reglas de la cumbia

Conformada por Álvaro Rod, Santiago Suárez, Gustavo Afanador, Fabrizio Solari y Jota Quiñónez, Qué Tal Cumbión revolucionó la industria musical peruana con un formato inédito en el país: cinco voces, espectáculo de primer nivel y conexión total con el público de todas las edades. El grupo viene de conquistar la sintonía nacional con el Mix América, la colaboración con Pelo D’Ambrosio en “Lejos de ti” y “La Quiero a Morir”, uno de los temas más pedidos en las radios.