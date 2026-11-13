La salsera Brunella Torpoco envió una carta notarial a Laura Mau para que en el plazo de 48 horas se rectifique de sus declaraciones difamatorias e injuriosas, respecto a que su triunfo en los recientes Premios Heat como Mejor Artista de Salsa no ha sido meritorio por su talento sino que habría sido pagado.

La carta notarial enviada a Laura Mau enfatiza que sus declaraciones han dañado el honor, buena reputación y la trayectoria profesional de Brunella Torpoco, pues son falsas y tendenciosas, ya que no cuentan con sustento técnico y son despectivas con sus agravios. Por ello, le exige que en un plazo de 48 horas se rectifique.

“Me molesta que muchos medios del Callao que me felicitaron por premio internacional, luego publicaron el comunicado de la señora y le dan vitrina a una persona que no realiza una crítica constructiva, sino que denigra el trabajo de un persona, de una mujer; pues afirma que me han regalado ese premio, que he pagado y hasta me insulta de una manera que no merezco”, señala Brunella.

Brunella Torpoco gana en los Premios Heat 2026

Además, la salsera señala que las críticas y agresiones de Laura Mau se dan siempre contra muchas compañeras que vienen superándose y alcanzado éxito.

“Esto no solo es conmigo, siempre ha sido también con mis compañeras. Cuando alguien progresa, cuando alguien consigue un triunfo y está avanzando, sale a criticar. Y ahora lo ha hecho conmigo, con Kate Candela y el Grupo 5 de que hemos pagado por esos premios. Cada quien es libre de opinar; pero eso de insultar y denigrar a una persona no es lo correcto”, añadió.

Por ello, le exige a Laura Mau que en un plazo de 48 horas se rectifique por los mismos medios en los cuales ha realizado el ataque injustificado contra Brunella; sino iniciará una querella por difamación agravada.

CELEBRA ANIVERSARIO

Pero esta actitud negativa de su colega, no la amilana y Brunella Torpoco continúa ultimando detalles para celebrar su aniversario el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. Entre sus invitados de lujo figuran, la princesa de la salsa, La India; Tony Succar y Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band.