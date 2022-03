Brunella Torpoco, la salsera revelación de 23 años, se pronunció en su cuenta de Instagram para responder a aquellas personas que aseguran que solo “está haciendo un show” al anunciar que se retira de la música.

Torpoco, quien sufrió varios atentados desde noviembre del 2021, exigió que respeten a su familia y no digan que su alejamiento de los escenarios es “armado”.

“Dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de decir eso por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consiente que esto ha causado mucho movimiento en las redes en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado o es algo para hacerme más conocida”; comentó en un video publicado este lunes.

Y aunque Brunella Torpoco recibió el respaldo de varias figuras artísticas, hubo algunas personas como Gaby Zambrano que puso en tela de juicio su decisión de abandonar la música.

Al respecto, Brunella Torpoco dijo que “no vino a este mundo para ser famosa”; sin embargo, no descartó volver a los escenarios más adelante.

“He venido a este mundo para trabajar y sacar a mi familia adelante. Si no puedo trabajar en la música, trabajaré en otra cosa. Es decisión mía y de mi familia, nada más, si retomo o no retomo (a la música)... ahora quiero estar tranquila, cumplir con los contratos que tengo, quiero descansar por un tiempo, ahora estoy un poco confundida... Pero en realidad, lo que me pasó a mi no se lo deseo a nadie porque nadie se merece pasar por esto yo pongo a mi familia por delante mío”, comentó.

Brunella Torpoco le pone fin a su carrera tras recibir amenazas

La salsera Brunella Torpoco anunció el 18 de marzo, mediante un comunicado, que renunciará a su carrera como cantante debido a las constantes amenazas que recibe por parte de extorsionadores. “Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR