El exitoso espectáculo musical “Planchando el despecho” se prepara para su cuarta edición, con un formato renovado en el Parque de la Exposición. La actriz Gianella Neyra cuenta sobre la poderosa conexión emocional y la catarsis colectiva que el espectáculo provoca tanto en ella, como en sus compañeras y el público. Sin duda, todas salen liberadas y empoderadas “porque una pena en grupo se pasa más fácil”.

- Esta será la cuarta edición desde que lanzaron el show “Planchando el despecho”. ¿Cómo se animan y qué va a traer?

Decidimos encontrar una fecha nueva para repetir la experiencia en el Parque de la Exposición, la cual es completamente diferente a las temporadas en la Cúpula, pues al ser para 4 mil personas tiene más sensación de concierto, más emoción y más energía. Volvemos a estar las cinco, junto a Rebeca, con canciones nuevas y sorpresas en el playlist. Además de los himnos del despecho que la gente canta a todo pulmón, sumamos la posibilidad de que una persona del público suba con nosotras al escenario como la sexta “Planchando”.

- ¿Cuál crees que es el éxito de “Planchando” que ha permitido estas cuatro ediciones?

La idea original viene de Colombia, donde tienen este show hace más de diez años. Creemos que el éxito radica en que habla de algo absolutamente universal y humano: el amor y el desamor, el dolor y las caídas, pero honrando la posibilidad de volverse a levantar. Es una propuesta con un mensaje superpositivo con el que la gente sale empoderada y con el corazón “planchadito”, porque una pena en grupo se pasa más fácil.

Planchando el Despecho se ha convertido en un ritual entre amigas, donde la música une generaciones y cada canción despierta recuerdos que el público canta de principio a fin.

- ¿Fue complicado contar tus experiencias personales en el show? Al principio la gente en redes intentaba adivinar de quién hablaban o a quién se referían

Nosotras (Katia, Almendra, Rebeca y yo) veníamos de Mujeres de la PM, donde entendimos el poder de contar tu verdad, estábamos acostumbradas a hablar desde nuestra experiencia. Cuando surgió Planchando, fue natural dar un paso más allá y profundizar en nuestras historias de desamor. Eso enganchó desde el primer momento, sumado a las canciones icónicas. En la primera temporada recibíamos tanta emoción del público que llorábamos en el escenario.

El filme en el que participa Gianella Neyra, es una apuesta original del estudio responsable de éxitos como “Spider-Man: a Través del Spider-Verso” y “Las Guerreras K-Pop.

- Cuando llega la propuesta de hacer “Planchando”, ¿ustedes ya venían trabajando juntas en Mujeres de la PM?

Sí. Como grupo teníamos ganas de seguir probando cosas distintas. Encontré de casualidad este formato de cuatro mujeres cantando y contando en redes sociales y sentí que encajaba perfecto con nosotras. En ese momento, Blue House, que era Tondero en esa época, también se interesó en el formato. Hablé con Miguel Valladares y Milagros Valladares y decidimos hacerlo juntos. Nació como un trabajo en conjunto de dos empresas enamoradas del formato, y con el tiempo pasó a ser una producción propia de Mujeres de la PM.

- ¿Mujeres de la PM se convirtió en una productora?

Sí, Mujeres de la PM es una marca y una empresa productora. Empezamos a hacer nuestros programas y podcasts para adueñarnos de la marca y generar contenidos alineados a lo que queremos contar.

- ¿La amistad entre Almendra, Rebeca, Katia y tú surge mucho antes de Mujeres de la PM?

Nuestra amistad tiene fácil unos 13 años. Nació mucho antes del primer programa de televisión. Hicimos un piloto cuando no todas nos conocíamos tan bien, y tardamos dos o tres años en que alguien confiara para ponerlo al aire. En ese camino de espera nos hicimos muy amigas, viajando y parando juntas. Por eso cuando salió el programa, esa amistad era real, madura y con confianza honesta.

"Planchando el despecho 2026: Todas vuelven", uno de los shows musicales más exitosos del país, regresa los días 13 y 14 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

- A este grupo se sumó Maricarmen Marín hace dos temporadas. ¿Cómo la eligen?

Maricarmen es un sol y ha elevado la calidad del show muchísimo. Siempre teníamos la idea de invitar al show a más mujeres potentes con historias ricas que contar. Cuando a Rebeca se le complicaban los horarios por su agenda, fue el momento perfecto para invitar a Maricarmen. Se unió feliz y cuando Rebeca regresó, decidimos que se quedara y ahora somos cinco.

- ¿Podrías decir que “Planchando” es tu proyecto más íntimo y familiar?

Es el proyecto que me enseñó que uno puede trabajar con amigos y convertirlos en tu familia, uniendo el trabajo con la vida personal y el corazón. Eso hizo todo mucho más potente.

El show también se presentará en Arequipa y Trujillo. | Foto: Difusión

- ¿Se imaginaron el gran éxito que iba a tener “Planchando el despecho” cuando empezaron?

Jamás, porque, aunque teníamos experiencia contando nuestras historias, nunca habíamos cantado tanto y estábamos fuera de nuestra zona de confort. Fue un gran salto de fe. Sin embargo, la respuesta del público fue tan emocionante que siempre terminamos con ganas de buscar nuevas fechas. Se genera una sanación colectiva y un brindis al amor y a la vida.

ALGO MÁS

“Planchando el despecho: Todas vuelven” se presentará el 13 y 14 de noviembre en el Parque de La Exposición. Entradas en Ticketmaster.