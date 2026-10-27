El cantante puertorriqueño Yomo, acaba de anunciar su retorno al Perú para realizar su gira nacional denominada “Old School Tour 2026”. El artista de reguetón recorrerá el país desde el 26 de noviembre al 06 de diciembre, así lo anunció la productora encargada de la gira IS2EASY Entertainment.

Yomo, intérprete de clásicos atemporales como “Déjale caer todo el peso”, “Pa Romper la discoteca”, “Dale con pepa”, “Descara”, “Dale con presión”, “Mi Mujer”, “Déjala”, “Tú Te Las Traes”, entre otras, vuelve para reencontrarse con su público peruano que lo convirtió en uno de los artistas más queridos del género.

“Perú prepárense que estoy de regreso en unas semanas para hacerlos bailar y gozar con lo mejor del reguetón, muy pronto estaré anunciando mis presentaciones oficiales mediante las redes sociales. Los extraño mucho y sobre todo el gran cariño que me tienen, nos vemos pronto”, comenta el artista.

El tour “Old School 2026”, es un espectáculo 100% enfocado en la época dorada del reguetón, un viaje directo al pasado, presente y futuro con la energía, el flow callejero y los himnos que marcaron a toda una generación, sobre todo bajo la garantía de la productora IS2EASY Entertainment, quienes cuentan con una amplia cartelera de artista internacionales.