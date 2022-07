La periodista Carla Tello sorprendió al revelar varios detalles de su embarazo, producto de su relación con su prometido. A través de Instagram, contó que todavía no sabe el sexo del bebé y que nacerá en diciembre.

“¿En qué mes nacerá tu bebé?”, le preguntaron. “Primera de diciembre en teoría. He preguntado a varias mamis del canal, dicen que se puede adelantar! Espero que se dé natural, aunque ambos tienen sus pros y sus contra”, explicó Carla Tello.

“Deseas que sea niño o niña???”, preguntó otro usuario. La conductora de América Noticias contó que todavía no sabe el sexo, pero solo desea que el bebé esté bien de salud: “Primero que sea niña, luego niño... ahora que se esconde solo espero que esté sanito”.

Foto: Instagram @carlatello_r

Asimismo, un cibernauta cuestionó si fue un bebé planificado: “¿Lo habían planificado con tu esposo? O se les adelantó en los planes?”.

La periodista explicó que, aunque ya quería ser mamá, el bebé los sorprendió: “Lo habíamos hablado... Se me había prendido el chip para ser mamá, pero me hacía la que no porque tenía que hacer tratamiento... En teoría dijimos que en junio íbamos a empezar con el proceso... y nuestra sorpresa fue que ya había un bebit@ en camino”.

Foto: Instagram @carlatello_r

