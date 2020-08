El maquillador y conductor de televisión, Carlos Cacho celebró, a través de su cuenta en Instagram, el tercer aniversario de su salón de belleza y aprovechó para hablar sobre las dificultades que pasó para hacer realidad sus sueños de abrir su propia empresa.

“Hace tres años iniciamos esta aventura con muchísimo amor y con las ganas de querer ser un “estudio” de belleza distinto... con mis años de experiencia y mi temperamento intenso que ya es bien conocido por todo el Perú... nos lanzamos en nuestro ya emblemático 7.º piso del edificio #Infinity en #Barranco pero no fue sencillo pues fui sumamente criticado por atreverme a poner una peluquería en un séptimo piso...quien va a subir, me decían... Si no tienes letrero que se vea... a la gente le gusta las peluquerías puerta a la calle... pero yo tenía otro concepto, yo quería algo exclusivo algo distinto... algo con mucha discreción y con la máxima seguridad y el público nos entendió... con un personal altamente calificado pues tenemos a lo mejor de lo mejor de la peluquería nacional en nuestras filas, somos el sinónimo de alta peluquería y servicio personalizado que ya todos conocen”, escribió Cacho en un mensaje.

El maquillador agradeció a sus clientas por su fidelidad y aseguró que la “estética” es su insignia y la belleza su “religión”. También señaló que acaba de inaugurar su segundo local en San Miguel con todas las garantías de seguridad debido a la pandemia.

Carlos Cacho ha pasado por duras experiencias últimamente. Hace más de dos semanas fue atropellado por una moto cuando iba a trabajar. Debido al accidente se rompió dos dientes y quedó herido.

Y la semana pasada la policía descubrió que la banda criminal ‘Los Fierreros de La Perla’ tenía planeado asaltar su peluquería pero este hecho se frustró gracias a la captura de los miembros de este grupo criminal.