La nueva conductora de “Mujeres al Mando”, Cathy Sáenz", fue sometida a varias preguntas tras ser presentada en el set. Una de ellas fue si mantenía una relación amorosa con el exchico reality, Gino Pesaressi.

“Gino se va molestar conmigo porque me ha dicho no me quemes. Es mi novio de redes. Mentira, cayeron. Es mi amigo, Jazmín tú sabes, desde hace ocho años que empezó Esto Es Guerra y no nos hemos separado por nada”, contó Cathy Sáenz, negando así una relación amorosa con la productora.

Sin embargo, Cathy Sáenz no pudo evitar decir que Gino Pesaressi es muy guapo. “Él está soltero y yo estoy soltera, pero no por eso estamos juntos. Compartimos más, es más llevamos clases juntos de clow. Ya quisiera (estar con él), es churro”.

“Solo falta que nos besemos, abracemos y hagamos cucharita”, finalizó Cathy Sáenz, la nueva conductora de “Mujeres al Mando”.