La niñez de Sami Sheen, la hija de los actores Charlie Sheen y Denise Richards, fue bastante dura, tal como ella se animó a revelar esta semana a traves de un video colgado en su cuenta de Tik Tok. Tras años de guardar silencio la joven, de tan solo 17 años reveló que vivió en un hogar abusivo.

“Hoy hace un año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba, pasaba días sin comer ni dormir, exageradamente deprimida, odiaba la escuela, etc.. Ahora: finalmente me mudé de la casa infierno, tuve un despertar espiritual, soy dueña de dos gatos, felizmente soltera, llena de amor propio y dejé la preparatoria”, dijo Sami Sheen para sopresa de sus seguidores.

Tras la publicación y la avalancha de comentarios que generó su publicación, la joven ha cambiado su cuenta a privada, sin embargo ya era tarde porque sus seguidores se encargaron de difundir el video. Aún se desconoce con cuál de su padres vivía Sami, pero fuentes cercanas a su madre, señalaron que Denise Richard considera que Sami ha tenido una reacción de una típica adolescente.

Sami Sheen (Foto: Video de Tik Tok)

“Denise estableció reglas normales que cualquier padre establecería. Es madre y hay reglas. Sami no quiso seguir esas reglas... Denise ama mucho a su hija y está triste por la situación”, dijo una fuente a la revista PageSix.

Por su lado, Charlie Sheen aseguró pasar buenos momentos con su hija y reveló la posibilidad de que la adolescente busque sacar el Certificado de Desarrollo de Educación General tras dejar la preparatoria.

“Sam es maravillosa. La amo, a ella y a todos mis hijos, incondicionalmente. Nos estamos divirtiendo. ¡G.E.D. aquí vamos!”, aseguró wel actor a través de su representante de presa Jeff Ballard, al medio PageSix.

