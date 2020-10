El cantante de la “Gran Orquesta Internacional” Christian Domínguez sorprendió al revelar que no siempre estuvo vinculado al mundo de la música, pues en alguna oportunidad decidió trabajar en un banco.

Ocurrió cuando le pusieron fin a la orquesta “La Joven Sensación”. Fue entonces cuando empezó a trabajar con saco y corbata. “Así se llamaba el cargo: Apoyo de funcionario del banco...era como un analista de créditos, aunque mi primer trabajo fue en la Joven Sensación”.

“Llegue a ser analista de crédito y todo, pero yo tenía un jefe que me decía: bacán, estás acá perfecto y todo pero yo creo que tu camino no es este, tu camino es el mundo artístico”, contó Christian Domínguez al recordar esas épocas.

Sin embargo, un día lo llamó la productora de televisión Michelle Alexander para actuar y desde entonces no ha parado.

“Yo ese año empecé a cantar los fines de semana, mientras trabajaba en el banco. De ahí me llama Michelle Alexander para “Néctar en el cielo” y pucha mis papás me decían que me olvide, pero decidí actuar y desde ahí no paré. Puedes tener metas y sueños, pero si no tienes actitud no pasa nada”, acotó.

Christian Domínguez trabajó como asistente de crédito en un banco -OJO

