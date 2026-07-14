Artistas internacionales, impactantes acrobacias, música, danza y el humor del querido payaso Peluzín Jr. forman parte de una producción que combina tradición, emoción y entretenimiento de primer nivel.

Hablar del Circo Rousell es hablar de una de las tradiciones circenses más queridas por las familias peruanas. Con más de cinco décadas llevando alegría y entretenimiento a varias generaciones, la reconocida compañía regresa a Lima para presentar su temporada 2026, una propuesta que mantiene viva la esencia del circo clásico mientras incorpora una puesta en escena moderna y renovada para los públicos de hoy.

En una época dominada por las pantallas y el entretenimiento digital, el Circo Rousell apuesta por rescatar la emoción de los espectáculos en vivo, invitando a niños, jóvenes y adultos a reencontrarse con la magia, el asombro y la capacidad de sorprender que han convertido al circo en una de las expresiones artísticas más universales y vigentes del mundo.

Del 17 de julio al 16 de agosto, la Explanada Tribuna del Jockey Club del Perú será el escenario de una producción que fusiona circo, música y teatro en una experiencia visual diseñada para cautivar a toda la familia. La propuesta recupera el encanto de la gran carpa, los actos de alto riesgo y la interacción con el público, complementándolos con una cuidada producción artística, iluminación de última generación y un destacado despliegue musical.

La temporada contará con la participación de artistas internacionales especializados en diversas disciplinas circenses. El público podrá disfrutar de espectaculares números de telas aéreas, equilibrio en rolabola, malabares de rebote, diábolos, trapecio fijo y pulsadas acrobáticas, ejecutados con gran precisión, fuerza y destreza por artistas de amplia trayectoria internacional.

Uno de los momentos más esperados será la participación del popular payaso Peluzín Jr., quien aportará humor, espontaneidad y cercanía con el público a través de divertidas intervenciones que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas del arte circense. Su carisma y experiencia convierten cada presentación en una experiencia inolvidable para grandes y chicos.

Más que una sucesión de actos, el Circo Rousell Espectacular busca transmitir los valores que han sostenido al circo a lo largo de generaciones: la capacidad de emocionar, inspirar y reunir a las familias alrededor de experiencias compartidas. Con una trayectoria que lo ha convertido en un referente del entretenimiento familiar en el Perú, el Circo Rousell reafirma una vez más su compromiso de ofrecer espectáculos de calidad que continúan conquistando a nuevas generaciones.

La temporada 2026 del Circo Rousell se realizará del 17 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club del Perú, en Santiago de Surco. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket y también podrán adquirirse directamente en la boletería ubicada en la puerta del circo durante toda la temporada.