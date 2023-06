Coki Gonzáles, periodista deportivo de Latina, atravesó un duro momento tras haberse contagiado de dengue, enfermedad que ha registrado, hasta el momento, 137.539 casos confirmados y 223 muertes. Luego de varios días luchando con la infección, el comentarista superó la enfermedad. Sin embargo, como consecuencia perdió 7 kilos.

‘Coki’ contó detalles de las complicaciones que sufrió tras contraer la enfermedad. Como resultado de esta picadura, presentó: fiebre alta, intensos dolores de cabeza, escalofríos, entre otros síntomas.

Coki González y su dura lucha con el dengue

“Me hizo bajar, la primera semana, seis kilos. La segunda semana un kilo más, o sea, siete kilos en dos semanas. Me contagié, me picó. No sé exactamente si me picó en Jesús María o Miraflores. Cuando ya me pongo a pensar en la clínica, que ya tenía todos los síntomas del dengue, y el doctor me preguntó si había algún sitio donde me había picado y recordé que fue en el tobillo. Yo recuerdo que en dos o tres noches me rascaba”, contó Gonzáles.

“Me moría de frío, escalofríos y dolor de cabeza brutal. Incluso dolor ocular. Sudas como un enfermo, tienes frío y encima diarrea permanente. Te saca la mugre, te mata... Yo gracias a Dios tengo un seguro y pude ir a una clínica, pero no todas las personas tienen esa posibilidad”, agregó.

Dengue en el Perú

El viernes 9 de junio de 2023, Perú se convirtió en el país de la región con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes (6.49) a causa del dengue. Hasta el momento, se han registrado 137.539 casos confirmados y 223 muertes.

¿Qué es el Dengue?

El dengue es una enfermedad vírica, típica de las zonas tropicales, que es transmitida por los mosquitos hembras de la especie Aedes aegypti (identificable porque tiene en sus patas unas rayas blancas) y, en menor grado, por la especie Ae. albopictus. (Con información de la BBC).

La mayoría de los afectados por esta enfermedad se recuperan, pero en casos extremos puede causar la muerte. Se estima que cada año 40.000 personas fallecen por culpa del dengue en todo el mundo.

Síntomas del Dengue

Fiebre

Dolores de cabeza,

Náuseas

Vómitos

Dolor detrás de los ojos.

Glándulas inflamadas.

Erupción cutánea.

La mayoría de las personas se recuperan en aproximadamente una semana.

